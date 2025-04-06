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WWG表展25／環保模範生Ulysse Nardin潛水表60公克有找

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雅典新品的Diver-Air不僅是潛水表，重量更不超過60公克、藝高人膽大。圖／雅典表提供
雅典新品的Diver-Air不僅是潛水表，重量更不超過60公克、藝高人膽大。圖／雅典表提供

一如過往、瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）2025年於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，僅發表了一只表款。新品強調結合潛水、輕盈兩大特色，同時強調表款的表殼、零件皆大量運用環保材，打造出調複雜研發（Complex to Develop）但實戴、機能至上的新款Diver Air腕表

最早曾在1893年發表航海等級天文鐘、1964年發表Diver Le Colce潛水表的雅典（Ulysse Nardin），近年陸續從2007年發表Maxi Marine腕表、2009年發表Aqua Perpetual潛水複雜萬年曆，以及2021年發表Diver Skeleton X鏤空潛水表，面相多元、但始終與鏤空、潛水、複雜功能相關。新款Diver Air或可視為潛水表中的「F1」一級方程式賽車，因設計靈感確實源自F1 Lotus車隊創辦人Colin Chapman的金句「Simplify, then add lightness」。

編號UN-374的機芯由199個零件組成，其機芯夾板並未選擇鋁合金、但以鈦金屬提升了結構強度。機芯僅7.4公克，其中擺輪也僅2.7克公克，全表更僅52公克、令人瞠目結合。鏤空機芯除帶來強烈視覺美感外，Diver Air的本體仍是一只潛水表，防水深度可達200米、約合170公斤的壓力。同時表款的表殼、表圈、擒縱結構、橋板與主夾板、表殼中層皆使用了比例不等的尼龍纖維 、碳纖維、矽、鈦金屬的回收材，堪稱永續環保模範生，44毫米的尺寸將另附橘色、白色織物表帶一條，價格店洽。

44毫米的雅典Diver-Air潛水表，將隨附橘色、白色織物表帶各一條。圖／雅典表提供
44毫米的雅典Diver-Air潛水表，將隨附橘色、白色織物表帶各一條。圖／雅典表提供

Ulysse Nardin Diver-Air潛水表，全新自製UN-374機芯、尼龍纖維與碳纖維表殼、時間顯示、超大矽質擺輪及矽質游絲、44毫米、防水200米，價格店洽。
Ulysse Nardin Diver-Air潛水表，全新自製UN-374機芯、尼龍纖維與碳纖維表殼、時間顯示、超大矽質擺輪及矽質游絲、44毫米、防水200米，價格店洽。

被置於特殊封閉水槽內的Diver-Air腕表，可由一側遙控手桿為水槽加壓、模擬表款在不同水深下的實際狀況。記者釋俊哲／攝影
被置於特殊封閉水槽內的Diver-Air腕表，可由一側遙控手桿為水槽加壓、模擬表款在不同水深下的實際狀況。記者釋俊哲／攝影

大量使用環保再生材質在表殼、表圈、表帶、擒縱結構的Diver-Air潛水表，堪稱環保模範生。圖／雅典表提供
大量使用環保再生材質在表殼、表圈、表帶、擒縱結構的Diver-Air潛水表，堪稱環保模範生。圖／雅典表提供

腕表 雅典

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