美樂蒂&酷洛米相伴！3間「母親節特色蛋糕」甜蜜傳情

迎接母親節到來，「亞尼克」推出多款新品，藉此傳達對母親的深刻愛意。「玫瑰荔枝生乳捲」嚴選台灣荔枝蜜以及屏東有機玫瑰花瓣醬等原料，將玫瑰花香與荔枝蜜、荔枝凍捲入覆盆莓奶霜、北海道奶霜之中，最後包覆於玫瑰泡芙蛋糕之中，帶來酸甜交織的清新風味，每條450元起。

「玫瑰馨樂園」則是在蓬鬆蛋糕體中堆疊層次，吃得到香草布蕾、北海道奶霜、覆盆子玫瑰醬等多種元素，並以貝可拉白巧克力與玫瑰花造型巧克力點綴外觀，6吋1,280元。另款「紅心女王」則是以自帶莓果香氣的紅寶石巧克力，搭配清爽的紅心芭樂凍，濃郁不甜膩，每個995元起。此外還有「馨花朵朵開青檸派」、巴斯克生起司－莓果鮮奶酪等不同選擇。

亞尼克今年首度攜手「Cath Kidston」，以「愛的玫語，甜蜜獻荔」為主題，特別設計3款經典印花作為甜點聯名包裝，包含生乳捲系列的「Icon Rose」；巴斯克、北海道黑酷曲等系列的「Lovely London」以及生乳奶蓋波士頓系列的「LILY OF THE VALLEY」，每款圖樣都有意涵，為佳節時光送上心意與溫暖。即日起至5月11日，凡於門市單筆消費淨額達1,000元以上，即送「商品現金抵用券100元」1張，不累贈。憑隨享卡消費購買母親節指定5款蛋糕，可享9折優惠。5月1日起至亞尼克門市或官網消費，單筆消費不限金額，即可以199元加購「Cath Kidston X亞尼克聯名Lovely London保冷袋」。

「COLD STONE」今年母親節攜手三麗鷗兩大人氣明星「美樂蒂」、「酷洛米」，推出「My Melody & Kuromi浪漫時刻」冰淇淋蛋糕，選用草莓冰淇淋拌入酸甜的蔓越莓碎粒，搭配香奶冰淇淋與酥脆的Oreo餅乾，帶來豐富的雙重口感與滋味！蛋糕上並精緻裝飾著可愛的美樂蒂、酷洛米巧克力飾片，還有粉嫩愛心馬卡龍、浪漫鮮奶油花，再灑上法式草莓、蘋果軟糖丁，為母親節增添豐富又溫馨可愛的氛圍，每個售價1,780元。5月4日前，可享全品項蛋糕88折、會員85折優惠。

「三澧餐飲集團」針對母親節，今年特別推出「京都小山園抹茶戚風蛋糕」，以京都小山園抹茶粉層層過篩拌入北海道四葉鮮奶霜，戚風蛋糕體夾層再夾入主廚特調的小山園抹茶醬，整體刻意降低糖度以突顯抹茶本味，入口嘗得到鮮奶油與微苦回甘的茶韻，6吋售價1,080元。

同步登場的「三澧經典巧克力蛋糕」，上層使用73%比利時黑巧克力蛋糕體，中間夾層為濃郁的北海道四葉鮮奶霜，下層為堅果巧克力，擁有三種不同口感。逐層享受的過程中，可先品嚐上層濃郁苦甜的香氣，中層為巧克力與北海道鮮奶霜交織的細緻口感，底層則為瑞士蓮巧克力以及慢烤杏仁角帶來的堅果巧克