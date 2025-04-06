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STANLEY限定款這店獨賣 隕石純鈦保溫瓶裝咖啡也不變味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶超輕量，最輕僅157克。圖／CROSSPACE提供
CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶超輕量，最輕僅157克。圖／CROSSPACE提供

抓緊環保永續、自帶環保杯的潮流，再加上提前為隨時想喝冰飲、手搖的夏季做好準備，以下幾款保溫杯瓶、手搖杯新品陪伴你隨時補充水分攝取。

CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶延續母公司製作高爾夫球桿的鈦金屬精密工藝技術，打造出兼具未來感、永續價值與極致細節的保溫瓶。瓶身採用純鈦材質，重量比不鏽鋼減少一半，最輕款僅157克，攜帶無負擔，更具備天然抑菌效果，且無論是咖啡、茶飲、中藥還是乳製品皆可安心存放，不殘留異味。純鈦抗腐蝕、耐酸鹼、永不生鏽的特性，也讓它成為日常與戶外活動中的便利搭檔。

瓶身設計運用雙層真空技術，實現長達6至12小時保溫效果。搭配符合人體工學的彈壓式開關設計，單手即可180°開啟，讓每次飲用都流暢自然。

美國百年品牌STANLEY繼開設台北快閃店後，即日起至6月底前進高雄誠品駁二開設店中店，以熱銷PROTOUR 防漏吸管杯打頭陣，搭配粉嫩春季限定色，將戶外機能與城市風格完美融合。台南快閃店則將於4月16日進駐新光三越台南新天地，搶先發售「綠洲系列」限量新色，包括日葵黃、日葵黃、粉紅香檳、暖暮粉等春夏清新配色，還有全台獨家的復活節彩蛋限定款，俏皮設計與限定包裝不可錯過。

高雄活動期間消費即贈吸管刷，前100名再送個性創貼，滿額再贈限量綴飾、飛熊帆布袋。台南快閃店則祭出消費滿2,500元贈限量60組開幕大禮包、滿額現折100元與限量免費雷雕服務。

樂扣樂扣歡慶LaLaport南港店開幕，首波「春日選物節」活動即日起至4月23日登場，全店8折再享滿額好禮及買就送官網150元折價券雙重回饋、限定款美型保鮮盒及玩色杯瓶買1送1、年度新品療癒餐廚小物99元起、獨家限量美型不沾IH雙鍋1,899元起以及經典人氣木纖維抗菌砧板2入組1,299元等限時激省優惠，迎接隨時想喝手搖飲的夏季，趕快趁優惠入手搖搖吸管杯系列。

STANLEY冒險系列吸管隨手杯2.0，人氣復活節限定款台南快閃店獨家限時發售。圖／永新瓦提供
STANLEY冒險系列吸管隨手杯2.0，人氣復活節限定款台南快閃店獨家限時發售。圖／永新瓦提供
每款保溫瓶皆隨附兩用手提吊繩、掛片與純鈦logo吊飾，可作為手機吊繩使用，官網購買還可客製雷雕字樣。記者黃筱晴／攝影
每款保溫瓶皆隨附兩用手提吊繩、掛片與純鈦logo吊飾，可作為手機吊繩使用，官網購買還可客製雷雕字樣。記者黃筱晴／攝影
樂扣樂扣LaLaport南港店推限定美型保鮮盒、隨行杯瓶買1送1。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣LaLaport南港店推限定美型保鮮盒、隨行杯瓶買1送1。圖／樂扣樂扣提供
STANLEY台南快閃店獨家推出冒險系列吸管隨手杯2.0、輕重力系列IceFlow Aerolight 摺疊吸管杯指定色系。圖／永新瓦提供
STANLEY台南快閃店獨家推出冒險系列吸管隨手杯2.0、輕重力系列IceFlow Aerolight 摺疊吸管杯指定色系。圖／永新瓦提供
彈壓開關設計，飲嘴為Tritan材質，無毒、耐用。記者黃筱晴／攝影
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CROSSPACE的集團母公司為高爾夫球桿頭製造大廠，將鈦金屬精密工藝技術應用在保溫瓶上。記者黃筱晴／攝影
CROSSPACE的集團母公司為高爾夫球桿頭製造大廠，將鈦金屬精密工藝技術應用在保溫瓶上。記者黃筱晴／攝影
STANLEY冒險系列吸管隨手杯2.0晨曦粉、黃金沙灘色系，迎接夏日。圖／永新瓦提供
STANLEY冒險系列吸管隨手杯2.0晨曦粉、黃金沙灘色系，迎接夏日。圖／永新瓦提供
STANLEY輕重力系列IceFlow Aerolight摺疊吸管杯粉紅香檳、晨曦粉色。圖／永新瓦提供
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吸管 快閃

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