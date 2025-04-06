STANLEY限定款這店獨賣 隕石純鈦保溫瓶裝咖啡也不變味

抓緊環保永續、自帶環保杯的潮流，再加上提前為隨時想喝冰飲、手搖的夏季做好準備，以下幾款保溫杯瓶、手搖杯新品陪伴你隨時補充水分攝取。

CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶延續母公司製作高爾夫球桿的鈦金屬精密工藝技術，打造出兼具未來感、永續價值與極致細節的保溫瓶。瓶身採用純鈦材質，重量比不鏽鋼減少一半，最輕款僅157克，攜帶無負擔，更具備天然抑菌效果，且無論是咖啡、茶飲、中藥還是乳製品皆可安心存放，不殘留異味。純鈦抗腐蝕、耐酸鹼、永不生鏽的特性，也讓它成為日常與戶外活動中的便利搭檔。

瓶身設計運用雙層真空技術，實現長達6至12小時保溫效果。搭配符合人體工學的彈壓式開關設計，單手即可180°開啟，讓每次飲用都流暢自然。

美國百年品牌STANLEY繼開設台北快閃店後，即日起至6月底前進高雄誠品駁二開設店中店，以熱銷PROTOUR 防漏吸管杯打頭陣，搭配粉嫩春季限定色，將戶外機能與城市風格完美融合。台南快閃店則將於4月16日進駐新光三越台南新天地，搶先發售「綠洲系列」限量新色，包括日葵黃、日葵黃、粉紅香檳、暖暮粉等春夏清新配色，還有全台獨家的復活節彩蛋限定款，俏皮設計與限定包裝不可錯過。

高雄活動期間消費即贈吸管刷，前100名再送個性創貼，滿額再贈限量綴飾、飛熊帆布袋。台南快閃店則祭出消費滿2,500元贈限量60組開幕大禮包、滿額現折100元與限量免費雷雕服務。