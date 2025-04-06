悠遊付4月「寧夏夜市」最高100%回饋 網購滿額最高18%
歡慶4月兒童月，悠遊付推出一系列超值優惠，讓民眾無論是在夜市吃美食、網購挑禮物，或是逛百貨採購母親節驚喜，都能輕鬆享有高額回饋。
即日起至4月30日23:59止，只要到寧夏夜市「遊戲類活動指定店家」使用悠遊付付款，不限金額即可享有最高100%回饋金，每人最高回饋300元，總回饋金額高達25萬元，送完為止。於寧夏夜市「餐飲類活動指定店家」使用悠遊付扣款消費，同樣不限金額，也能獲得每筆50%回饋，每人最高可得300元，總回饋上限達38萬元，邊吃邊玩還能享受高額回饋。
除了夜市，悠遊付也將優惠擴及到電商平台，即日起至6月30日期間，與momo購物網、PChome 24h購物、博客來、以及91APP合作品牌攜手推出購物回饋方案。使用悠遊付在91APP合作品牌消費，單筆滿千可享最高18%回饋；博客來會員日則祭出滿額最高13%回饋；momo購物網和PChome24h購物推出滿千最高6%回饋方案，並加碼momo購物網單筆滿5,000元送500元現金回饋券。
針對即將到來的母親節，悠遊付更特別推出「寵愛女王」多重回饋，即日起至6月30日，在全台32家百貨與影城使用悠遊付錢包/綁定銀行帳戶扣款消費，最高享5%回饋，誠品生活、微風廣場、京站等3大百貨更進一步加碼至11%，而新加入的環球Online更提供最高20%的超狂回饋。
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