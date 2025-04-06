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Ralph Lauren上海大秀 Krystal、宋仲基中日韓星光閃耀

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
張柏芝於Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供
張柏芝於Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供

優雅靜奢風代表的Ralph Lauren於上海ROJO藝術空間再現2025春季時裝大秀，現場星光閃耀，除了Krystal、宋仲基、張柏芝、蔡卓妍、井柏然、森星等眾多中日韓星代表駕到外，亞洲傳奇超模富永愛更是暌違了24年再度為Ralph Lauren走上了伸展台，讓人目不轉睛！同台的還有杜鵑、胡兵都一起走上秀台，話題十足。

超模富永愛繼2001年首次為Ralph Lauren走過時裝秀後，經過24年，再次走上Ralph Lauren在上海展開的2025春季時裝大秀。富永愛秀後表示，「我簡直不敢相信，距離我第一次參加Ralph Lauren Collection時裝秀已經過了24年。我很榮幸能夠認識Lauren先生這麼久，能夠在上海走這場令人難忘的秀，對我來說意義重大。 」

而與品牌友好的Krystal依舊閃耀穩站C位外，宋仲基更被粉絲大讚顏值帥回巔峰。還有張柏芝、阿Sa蔡卓妍、富永愛都一起展現了40＋的美好狀態，這也是Ralph Lauren一貫主張的「跨越世代的雋永魅力」。

大秀現場呈現的Ralph Lauren2025春季系列，以輕盈色彩詮釋精緻實用之美，融入美好生活的多元場景。重點單品包括「THE RALPH」系列包款，以及全新呈現的「POLO PLAY 2025」系列漢普頓藍限量秀款包袋，以源自海濱的優雅藍調，點亮春日時尚。

亞洲傳奇超模富永愛更是暌違了24年再度為Ralph Lauren走上了伸展台。圖／Ralph Lauren提供
亞洲傳奇超模富永愛更是暌違了24年再度為Ralph Lauren走上了伸展台。圖／Ralph Lauren提供
蔡卓妍於Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供
蔡卓妍於Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供
Krystal以白色背心搭配金色亮片長裙，呈現Ralph Lauren一貫優雅風範。圖／摘自Krystal IG
Krystal以白色背心搭配金色亮片長裙，呈現Ralph Lauren一貫優雅風範。圖／摘自Krystal IG
井柏然於Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供
井柏然於Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供
Krystal、宋仲基現身Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供
Krystal、宋仲基現身Ralph Lauren 2025春夏上海大秀。圖／Ralph Lauren提供

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