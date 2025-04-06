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Ralph Lauren上海大秀 Krystal、宋仲基中日韓星光閃耀
優雅靜奢風代表的Ralph Lauren於上海ROJO藝術空間再現2025春季時裝大秀，現場星光閃耀，除了Krystal、宋仲基、張柏芝、蔡卓妍、井柏然、森星等眾多中日韓星代表駕到外，亞洲傳奇超模富永愛更是暌違了24年再度為Ralph Lauren走上了伸展台，讓人目不轉睛！同台的還有杜鵑、胡兵都一起走上秀台，話題十足。
超模富永愛繼2001年首次為Ralph Lauren走過時裝秀後，經過24年，再次走上Ralph Lauren在上海展開的2025春季時裝大秀。富永愛秀後表示，「我簡直不敢相信，距離我第一次參加Ralph Lauren Collection時裝秀已經過了24年。我很榮幸能夠認識Lauren先生這麼久，能夠在上海走這場令人難忘的秀，對我來說意義重大。 」
而與品牌友好的Krystal依舊閃耀穩站C位外，宋仲基更被粉絲大讚顏值帥回巔峰。還有張柏芝、阿Sa蔡卓妍、富永愛都一起展現了40＋的美好狀態，這也是Ralph Lauren一貫主張的「跨越世代的雋永魅力」。
大秀現場呈現的Ralph Lauren2025春季系列，以輕盈色彩詮釋精緻實用之美，融入美好生活的多元場景。重點單品包括「THE RALPH」系列包款，以及全新呈現的「POLO PLAY 2025」系列漢普頓藍限量秀款包袋，以源自海濱的優雅藍調，點亮春日時尚。
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