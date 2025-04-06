WWG表展25／P.900芯再進化！PANERAI三日鍊全面升級

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PANERAI今年為Luminor Marina表款重新出發，以適中的整體重量感、配戴體驗，重新出發。圖／沛納海提供
PANERAI今年為Luminor Marina表款重新出發，以適中的整體重量感、配戴體驗，重新出發。圖／沛納海提供

沛納海2025年重新聚焦在品牌經典的護橋式風格，Luminor Marina系列新作，新品更加配戴的舒適性同時保有紮實手感，並在夜光塗料、防水深度、打磨修飾等細節全面升級；複雜新品則有一款結合半透明面盤、萬年曆與GMT的PAM01575腕表，現場更展示一座巨型天文木星儀，以向一代天才、被譽為「現代物理學之父」的義大利科學家伽利略致敬。

新款Luminor Marina腕表不僅將防水深度提升至500米，同時更使用SuperLuminova「X2」夜光塗料，讓夜間、低光源環境中讀取時間更加便利。整體而言，新款Luminor Marina的重量介於1312與Due系列之間，同時使用由P.900系列機芯強化而來的P.980機芯，具有三日動力儲存、停秒功能，同時擺輪也重新設計，打磨修飾也更為精細，無論是皮表帶、金屬鍊帶，都配備以快拆系統，並已自四月一號開始正式發售，Luminor Marina系列將有黑色面盤的PAM03312、藍色面盤的PAM03313，以及白色面盤的PAM03314等三款，並全數具備鍊帶微調機制。

年度重量級複雜新作則有一款Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech™腕表（PAM01575），表款使用的P.4100萬年曆機芯用上10年研發，共由429個零件組成。其最大特色是有別於多數傳統萬年曆、可正向或逆向調整日期，表款並具備兩地時間功能，表殼也使用較黃金、白金、玫瑰金都更為高價的鉑金，訂價約223萬1,000元、並以實際到貨匯率為最終定價。

現場最複雜巨型亮點則為一座總重約110公斤的天文木星儀、是向一代奇才伽利略致敬。早在400年前，伽利略觀察到4顆屬於木星的衛星、因此挑戰了（在當時）的主流地心說。此款木星儀正重現了伽利略對星體的觀測、同時模擬其他星體以地球為中心繞行的奇異宇宙；黑色鋁合金和防反光的水晶玻璃與黑色漆面桃花心木基座構成了這座木星儀外觀。1,650個零件將可顯示萬年曆，並具備第二時區與40小時動力儲存。全世界僅三座，一座已售出、一座為表廠收藏，最後、也是目前的唯一一座將成為哪一位藏家豪邸中的不世出逸品？只待有緣人。

韓國偶像團體2PM成員之一的玉澤演、日前搶先配戴上了沛納海PAM03312腕表。圖／沛納海提供
韓國偶像團體2PM成員之一的玉澤演、日前搶先配戴上了沛納海PAM03312腕表。圖／沛納海提供
Panerai Jupiterium木星儀，以線性方式排列顯示星期、日期、月份和年份，同時還原太陽、月球、木星與其四顆衛星之位置，價格店洽。圖／沛納海提供
Panerai Jupiterium木星儀，以線性方式排列顯示星期、日期、月份和年份，同時還原太陽、月球、木星與其四顆衛星之位置，價格店洽。圖／沛納海提供
據半透視面盤、兩地時間、萬年曆功能的Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech™腕表（PAM01575），是沛納海年度最複雜功能表款，同時萬年曆還可正逆向調整日期，是品牌全新突破。圖／沛納海提供
據半透視面盤、兩地時間、萬年曆功能的Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech™腕表（PAM01575），是沛納海年度最複雜功能表款，同時萬年曆還可正逆向調整日期，是品牌全新突破。圖／沛納海提供
以三日鍊機芯為動力基礎的新款Luminor Marina系列精鋼腕表，將有黑色面盤的PAM03312、藍色面盤的PAM03313，以及白色面盤的PAM03314等三款，並全數具備鍊帶微調機制。圖／沛納海提供
以三日鍊機芯為動力基礎的新款Luminor Marina系列精鋼腕表，將有黑色面盤的PAM03312、藍色面盤的PAM03313，以及白色面盤的PAM03314等三款，並全數具備鍊帶微調機制。圖／沛納海提供
總重約110公斤、零件多達1,650個的天文木星儀，是沛納海向義大利物理學家致敬的複雜天文座鐘。圖／沛納海提供
總重約110公斤、零件多達1,650個的天文木星儀，是沛納海向義大利物理學家致敬的複雜天文座鐘。圖／沛納海提供
除了三色面盤精鋼款式，運用三日鍊機芯的另有PAM03325採用了五級鈦金屬為表殼，輕盈、硬派。圖／沛納海提供
除了三色面盤精鋼款式，運用三日鍊機芯的另有PAM03325採用了五級鈦金屬為表殼，輕盈、硬派。圖／沛納海提供

木星 腕表 黑色

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