WWG表展25／快樂升級！Chopard首獻鉑金款Alpine Eagle

同時具有高級珠寶、專業製表雙重面向的蕭邦（Chopard），今年再度於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了大量新品，包含首款Alpine Eagle的鉑金款、高振頻機芯的Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表、單指針「獨眼龍」視窗的L.U.C Quattro Spirit 25，全新、更「快樂」的Happy Sport系列鑽表，以及一只L’Heure du Diamant Moonphase月相表，讓星、月同爭輝，美豔絕倫。

以阿爾卑斯雄鷹瞳孔為靈感的Alpine Eagle今年首度發表了冰藍色面盤、全鉑金表殼表帶款式。珍貴的鉑金較黃金更為珍貴、重量也更重，讓這只Alpine Eagle 41 XP CS鉑金款實際上手時相當能感受到貴金屬的「手感」；表款面盤除了靈感源自阿爾卑斯冰山冰川的冷冽高潔，L.U.C 96.42-L超薄自動上鍊機芯並具備瑞士COSC認證，微型自動盤也採用鉑金、指針則使用了白金。

同屬Alpine Eagle系列還有一只Alpine Eagle Flying Tourbillon，同樣帶有冰藍色面盤但選用精鋼材質，並具可停秒的陀飛輪，實戴、也具收藏話題；同時Alpine Eagle今年更強勢升級，以Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表具備少見的8HF高振頻機芯，41毫米尺寸但使用了鈦金屬，擁有與外表不成比例的輕盈；此外Quattro Spirit腕表則帶來了特異的顯時方式：趣稱「獨眼龍」的跳時視窗，面盤六角形的風格圖案，運用以特殊的稻草鑲嵌，具有四發條盒的L.U.C 98.06-L機芯並帶來八日鍊長動能，全球限量8只。

別忘了Chopad的拿手本領還有珠寶（與珠寶表），今年的Happy Sport腕表與過往除了在色彩上的變化，雙層面盤中的滑動鑽石因為使用如陀螺般的錐形底部，將讓鑽石像是陀螺般滑動同時旋轉，鑽石火光的變化更為立體，也讓快樂3D升級。