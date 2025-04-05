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WWG表展25／快樂升級！Chopard首獻鉑金款Alpine Eagle

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Chopard Alpine Eagle 41 XP CS鉑金腕表，41毫米、鉑金、時間顯示、秒針停秒功能，瑞士官方天文台認證（COSC）、日內瓦印記（Poinçon de Genève），價格店洽。圖／Chopard提供
Chopard Alpine Eagle 41 XP CS鉑金腕表，41毫米、鉑金、時間顯示、秒針停秒功能，瑞士官方天文台認證（COSC）、日內瓦印記（Poinçon de Genève），價格店洽。圖／Chopard提供

同時具有高級珠寶、專業製表雙重面向的蕭邦（Chopard），今年再度於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了大量新品，包含首款Alpine Eagle的鉑金款、高振頻機芯的Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表、單指針「獨眼龍」視窗的L.U.C Quattro Spirit 25，全新、更「快樂」的Happy Sport系列鑽表，以及一只L’Heure du Diamant Moonphase月相表，讓星、月同爭輝，美豔絕倫。

以阿爾卑斯雄鷹瞳孔為靈感的Alpine Eagle今年首度發表了冰藍色面盤、全鉑金表殼表帶款式。珍貴的鉑金較黃金更為珍貴、重量也更重，讓這只Alpine Eagle 41 XP CS鉑金款實際上手時相當能感受到貴金屬的「手感」；表款面盤除了靈感源自阿爾卑斯冰山冰川的冷冽高潔，L.U.C 96.42-L超薄自動上鍊機芯並具備瑞士COSC認證，微型自動盤也採用鉑金、指針則使用了白金。

同屬Alpine Eagle系列還有一只Alpine Eagle Flying Tourbillon，同樣帶有冰藍色面盤但選用精鋼材質，並具可停秒的陀飛輪，實戴、也具收藏話題；同時Alpine Eagle今年更強勢升級，以Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表具備少見的8HF高振頻機芯，41毫米尺寸但使用了鈦金屬，擁有與外表不成比例的輕盈；此外Quattro Spirit腕表則帶來了特異的顯時方式：趣稱「獨眼龍」的跳時視窗，面盤六角形的風格圖案，運用以特殊的稻草鑲嵌，具有四發條盒的L.U.C 98.06-L機芯並帶來八日鍊長動能，全球限量8只。

別忘了Chopad的拿手本領還有珠寶（與珠寶表），今年的Happy Sport腕表與過往除了在色彩上的變化，雙層面盤中的滑動鑽石因為使用如陀螺般的錐形底部，將讓鑽石像是陀螺般滑動同時旋轉，鑽石火光的變化更為立體，也讓快樂3D升級。

壓軸的L’Heure du Diamant Moonphase月相表則在表圈、表耳、面盤鑲嵌鑽石總重約3.86克拉鑽石，面盤並使用浪漫、反射點點閃光的藍色砂金石；尤其63.04-L Calibre自動上鍊機芯所具備的月相顯示功能每122年才有一日誤差，全球限量20只，價格到貨台灣後將另行公佈。

Quattro Spirit腕表具有跳時視窗、八日鍊長動能，全球限量8只。圖／Chopard提供
Quattro Spirit腕表具有跳時視窗、八日鍊長動能，全球限量8只。圖／Chopard提供
Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表，鈦金屬、41毫米、高振頻機芯，價格店洽。圖／Chopard提供
Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF腕表，鈦金屬、41毫米、高振頻機芯，價格店洽。圖／Chopard提供
Chopard L’Heure du Diamant月相表，全新Chopard 09.02-C型自動上鏈機芯、砂金石面盤、共鑲嵌鑽石約3.86克拉，122年才有一日誤差的精準月相顯示，價格店洽。圖／Chopard提供
Chopard L’Heure du Diamant月相表，全新Chopard 09.02-C型自動上鏈機芯、砂金石面盤、共鑲嵌鑽石約3.86克拉，122年才有一日誤差的精準月相顯示，價格店洽。圖／Chopard提供
Alpine Eagle 41 CS Platinum腕表的L.U.C 96.42-L超薄自動上鍊機芯具微型的偏心自動盤，同時並具COSC、日內瓦印記雙認證。
Alpine Eagle 41 CS Platinum腕表的L.U.C 96.42-L超薄自動上鍊機芯具微型的偏心自動盤，同時並具COSC、日內瓦印記雙認證。
Chopard Happy Sport腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、鑲嵌鑽石、33毫米、Chopard 09.01-C型自動上鏈機械機芯、限量25只，價格店洽。圖／Chopard提供
Chopard Happy Sport腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金、鑲嵌鑽石、33毫米、Chopard 09.01-C型自動上鏈機械機芯、限量25只，價格店洽。圖／Chopard提供

珠寶 腕表 鑽石

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