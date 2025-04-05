只要「笑」Aunt Stella送餅乾！微笑、大笑、鬼臉都行

餅乾迷們注意，Aunt Stella詩特莉生日慶到來，這次不只準備了超可愛「森林魔法系列禮盒」，還有一個超簡單的甜蜜挑戰「微笑任務」，4/11-4/12期間入店只要笑、就送限量款餅乾。

「微笑任務自4/11至4/12限時開跑，到Aunt Stella詩特莉門市，只要在結帳時展現笑容，無論消費金額，就能獲得美味限量款餅乾。而且不管是哪種笑法，Aunt Stella都買單，微微笑、大聲笑、害羞靦腆、搞怪扮鬼臉都算數，就連戴口罩也行，眼睛笑就可以。

「森林魔法」系列禮盒有兩款新品，包括入口即化的雪球餅乾及層次豐富的夾心餅乾。 雪球餅乾源自俄羅斯茶點與墨西哥婚禮餅乾，酥鬆細膩的質地融合奶油香氣，搭配香醇堅果與輕盈糖粉，入口即化，層次豐富而和諧，簡單卻令人難以抗拒。 夾心餅乾則選用澳洲天然奶油，搭配精心調製的可可內餡，呈現經典美式風格的酥脆口感。

「浣熊先生的雪球魔法」內含三種夢幻口味，分別是台灣龍眼蜜香雪球、紐西蘭覆盆莓寶石雪球、森田園宇治抹茶利休雪球。有趣的「小刺蝟的夾心手風琴」內含兩種醇厚夾心，包括茉莉茶香奶霜夾心、野莓巧克力夾心。

「浣熊先生的雪球魔法」及「小刺蝟的夾心手風琴」皆選用精美木盒搭配紙質滑蓋，設計巧妙，不僅能完美保存餅乾，吃完後還能成為實用的收納盒。