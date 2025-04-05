東京觀光巴士追撞47傷！KKday證實：2名台灣客、無大礙

日本兩輛正前往河口湖的觀光巴士，今（5）日上午約10點發生追撞事故，據日本電視台報導，事故造成47名旅客受傷，但都沒有生命危險。旅遊平台KKday也證實，被追撞的觀巴上有部分是KKday旅客，分別來自台灣、香港、馬來西亞及新加坡，共有10多位客人送醫檢查，其中包含2位台灣旅客，目前無大礙。

KKday表示，經與合作供應商確認，此次被追撞的觀光巴士上有部分為KKday旅客，目前行程都已終止，有14位客人送醫檢查，後續將協助旅客返程、提供保險協助，並為所有KKday旅客辦理全額退款，以旅客權益為優先考量。KKday也強調，巴士供應商皆合乎當地規範，並將提供事故證明。

據日媒報導，這起追撞車禍，發生在東京都八王子市中央高速公路的小佛隧道入口，當時兩輛巴士正從東京開往知名景點河口湖，每車約50名乘客，多為外籍遊客，但因前方大塞車，走走停停，不慎釀成追撞意外。

位於前方被追撞的觀光巴士內，有部分旅客報名旅遊平台KKDay富士山一日遊。事故發生後，導遊已協助發放水跟口糧，據了解，目前當地溫度約10度，受傷旅客意識清楚，沒有生命危險。