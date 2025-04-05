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吉卜力風格玩膩了嗎？ ChatGPT生成「樂高人偶風」GD變超萌

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn、ChatGPT生成
圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn、ChatGPT生成

在社群瘋狂洗版ChatGPT把照片生成吉卜力風格之後，來換點不一樣的吧！透過ChatGPT生成圖片，把GD、車銀優、Karina、木村拓哉都變成樂高人偶，尤其是GD演唱會上穿的那件紅玫瑰外套，變成樂高人偶風之後超可愛，如果這些樂高人偶真的有賣，每一個都好想帶回家！

生成的指令很簡單，只要上傳照片並輸入「把這張照片生成樂高（或LEGO）風格」就可以了，最好是選擇手、腳都能清晰辨識的全身照；只是有時候細節會有點不太像，所以指令可以更清楚一點，例如「頭髮、手、腳、包包都要樂高風」。

除了樂高人偶風之外，ChatGPT還能生成非常多樣風格的圖，像是飛天小女警、名偵探柯南、皮克斯、辛普森、日本漫畫...，大家快來玩玩看吧！

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn

圖／ChatGPT生成
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圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
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圖／ChatGPT生成
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圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
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圖／ChatGPT生成
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圖／翻攝自IG @katarinabluu
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圖／ChatGPT生成
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圖／翻攝自IG @katarinabluu
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圖／ ChatGPT生成
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圖／翻攝自IG @takuya.kimura_tak
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圖／ChatGPT生成
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圖／翻攝自IG @takuya.kimura_tak
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圖／ChatGPT生成
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ChatGPT 樂高

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