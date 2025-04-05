粉絲敲碗火紅熱銷的林聰明沙鍋魚頭杯麵 清明連假回歸上市

傳承三代嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，與味丹公司攜手，推出45元銅板價杯麵，方便速食又有特調沙茶醬熱賣，首發20萬杯麵完銷，林聰明上月進駐台北南港LaLaport，昨天公告清明連假杯麵回歸上市。

林聰明沙鍋魚頭官網公告指，大家敲碗到手都痠的「聰明杯麵」終於回來了！3日再度開賣，每人限購2杯（先搶先贏）。

販售門市及時間如下：嘉義中正總店，時間上午11時至晚間9時。嘉義光華分店地址、時間中午12時至晚間9時。台南三井店（MitsuiOutlet Park）、時間上午11時至晚間9時。

台北南港店LaLaport，時間上午11時至晚間10時。嘉義聰明鍋、時間上午11時至下午3時，下午4時30分至晚間8時30分。各門市購買及排隊規則略有不同，請依現場公告為主。

林聰明女兒林佳慧將祖傳沙鍋魚頭變杯麵，在家只要3分鐘就能輕鬆品嘗到林聰明沙鍋魚頭美味，林佳慧說，去年原計畫在70周年慶推出作伴手禮，來不及推出，周年慶結束，推出網路銷售，並在總店販售，大受歡迎，杯麵每碗只要45元，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味，呈現出多層次湯頭，帶有些許微辣滋味。

林佳慧說，投資泡麵成本高，首發泡麵看市場反應，沒想到會大受歡迎，原因是泡麵符合現代人銅板價、方便速食需求，又有林聰明沙鍋魚頭品牌效應，以及特調沙茶醬，泡麵市場很少沙茶口味，客人說，與熱銷重口味帶辣味的韓國泡麵類似。