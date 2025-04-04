你愛哪一款？英國凱特王妃2025春季6款皇室穿搭

優雅穿搭教主、英國 #凱特王妃 （Kate Middleton）回來了！在去年接受癌症治療後，她已逐步恢復皇室職務，重返大眾視野，而她的穿搭向來是超夯焦點，不論是百搭單品、選色哲學、舊衣重搭...都是教科書等級，雖然她本人和英國皇室都不希望大家再繼續關注這個話題，但誰忍得住啊？！

這裡盤點了2025年春季凱特王妃出席各場合的6款皇室穿搭，典雅、學院派、OL風全都有，看看你最愛哪一款？

●Look 1：

今年3月17日凱特王妃出席St. Patrick's Day（聖派翠克節）遊行活動時，呼應節慶的綠色傳統，選穿已曝光多次的愛牌Alexander McQueen綠色長大衣，搭配有著搶眼花朵造型的同色系英式禮帽、黑色高跟靴，以卡地亞（Cartier）三葉草胸針畫龍點睛。

●Look 2：

凱特王妃參加倫敦西敏寺舉辦的大英國協日慶典，身穿英國設計師Catherine Walker紅色修身長版大衣，最搶眼就是領口的不對稱蝴蝶結裝飾，再搭配同色系禮帽、高跟鞋與Miu Miu紅色手拿包；頸上配戴著已故伊莉莎白女王二世傳承的珍珠項鍊。

●Look 3：

凱特王妃與威爾斯親王威廉一同參觀英國威爾斯龐特普里德的草地街社區，以咖啡色短版外套內搭深色高領上衣，並配戴著象徵威爾斯國花的黃水仙別針，同色系的蘇格蘭格紋長裙更添幾分青春的學院氣質，腳上的細節也不放過，選穿咖啡色粗跟長靴。

●Look 4：

這套OL絕對可以！凱特王妃與一群孩童到倫敦國家肖像館參加支持幼兒情感發展的導覽活動，以深棕色西裝外套內搭黑灰色高領上衣，下半身選穿Max Mara灰色條紋西裝寬褲與黑色高跟鞋，不僅有修飾身形的效果，活動起來也相當輕便。

●Look 5：

這套也是平日可穿搭的典範，凱特王妃以米白色長大衣搭配千鳥格紋連身洋裝，頸間的綁帶式蝴蝶結是整體造型的最大亮點，卻又不會太過浮誇，而且這件洋裝是舊衣重搭，來自平價品牌Zara，曾經是網友熱搜單品。

●Look 6：

凱特王妃訪問英國倫敦皇家馬斯登醫院時，一件長及腳踝的訂製款紅棕色雙排扣格紋大衣成為焦點，腰部的修身剪裁讓視覺不會太鬆垮，腳踩棕色系高跟鞋；內搭偏暗紅色高領與寬襬長裙，裙子的皺摺剪裁很別緻，加上手拎的紅色小提包，在室內脫掉大衣時又是整套完美造型。

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