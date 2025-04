WWG表展25／Vacheron Constantin 270周年再探古典始源

江詩丹頓(Vacheron Constantin)今年堂堂迎向270周年,並在2025鐘表與奇蹟表展中發表了三款Open-Work鏤雕複雜腕表、一系列三只的Les Cabinotiers閣樓工匠系列腕表,以及一款匯集41項複雜功能的Solaria天文高複雜腕表,展現頂級大廠的工藝結晶,更有270周年的古典始源。

日內瓦經典鐘樓 精湛工藝神還原

最具傳承歷史意味的首推三款個限量一只的Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L’ Île腕表,表款以日內瓦羅納河中央小島上的一座鐘樓為靈感,過往此處不僅發揮軍事防衛作用,更是如今日內瓦的珍貴地標;江施丹頓使用了具日內瓦印記的2460自動上鍊機芯與軍官式後底蓋設計,面盤上分別施以微繪琺瑯、淺浮雕、機刻雕花等面盤工藝,最終在40毫米面盤上重現13世紀的Tour de L’ Île鐘樓與其所在的貝萊爾廣場(Place de Bel-Air),古典、雋永與如畫如詩。

Tradionnelle鏤雕腕表限量版的三只表款皆結合鏤雕面盤、逆跳顯示兩種特色,三款皆限量370只,機芯皆施以「côte unique」裝飾與270周年鐫刻圖騰;其中萬年曆逆跳日曆、陀飛輪逆跳日曆兩只各運用2460 QPR31/270與2162 R31/270自動上鍊機芯,表款分別以陀飛輪與萬年曆兩大複雜功能搭配逆跳日曆,賞玩也實戴,加上Tradionnelle陀飛輪萬年曆腕表的2162 QP/270機芯,等同一年發表三款複雜機芯,展現江詩丹頓270年的豐沛研發能量。

年度新品另有限量270只的Patrimon月相逆跳日曆、限量370只的Traditionnell手上鍊腕表與限量270只的Traditionnelle月相表等相對典雅的入門款。為紀念270周年特別開發的馬爾他十字偏心式紋理、將以壓印方式呈現在弧形面盤、製造不易,此種紋理亦將僅現身於270周年紀念新品上;其中Patrimon月相逆跳日曆表款將有白金或黃金表殼皆搭配綠色皮表帶,瀟灑、風雅,36毫米的Traditionnelle月相表不僅搭配偏心式小秒針盤、軌道式分鐘刻度,珍珠母貝上的馬爾他十字刻紋則成為了江詩丹頓的隱藏式簽名。

41項複雜功能年度大作 叩問宇宙奧秘

壓軸的再有一只閣樓工匠Les Cabinotiers的Solaria雙面大複雜腕表La Première是年度最耀眼亮點。表款花費8年研發,共有41項複雜功能。由於3655機芯具專屬獨立輪系,將可獨立顯示標準時(24小時)、太陽時與恆星時(23小時56分4秒),呈現多時態的宇宙視角。而Solaria雙面大複雜腕表La Première的41項複雜功能中除格里高利萬年曆、配戴2個導柱輪結構的雙秒追針計時碼表,並內含5種少見天文複雜功能,分別為太陽位置、太陽高度、太陽中天時刻、太陽赤緯,以及全球首創的天體追蹤功能。