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WWG表展25／Vacheron Constantin 270周年再探古典始源

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Patrimony日曆月相逆跳腕表面盤上的馬爾他十字特殊壓紋，是紀念270周年的特殊設計，僅此一年（新品）限定。圖／江詩丹頓提供
Patrimony日曆月相逆跳腕表面盤上的馬爾他十字特殊壓紋，是紀念270周年的特殊設計，僅此一年（新品）限定。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年堂堂迎向270周年，並在2025鐘表與奇蹟表展中發表了三款Open-Work鏤雕複雜腕表、一系列三只的Les Cabinotiers閣樓工匠系列腕表，以及一款匯集41項複雜功能的Solaria天文高複雜腕表，展現頂級大廠的工藝結晶，更有270周年的古典始源。

日內瓦經典鐘樓 精湛工藝神還原

最具傳承歷史意味的首推三款個限量一只的Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L’ Île腕表，表款以日內瓦羅納河中央小島上的一座鐘樓為靈感，過往此處不僅發揮軍事防衛作用，更是如今日內瓦的珍貴地標；江施丹頓使用了具日內瓦印記的2460自動上鍊機芯與軍官式後底蓋設計，面盤上分別施以微繪琺瑯、淺浮雕、機刻雕花等面盤工藝，最終在40毫米面盤上重現13世紀的Tour de L’ Île鐘樓與其所在的貝萊爾廣場（Place de Bel-Air），古典、雋永與如畫如詩。

Tradionnelle鏤雕腕表限量版的三只表款皆結合鏤雕面盤、逆跳顯示兩種特色，三款皆限量370只，機芯皆施以「côte unique」裝飾與270周年鐫刻圖騰；其中萬年曆逆跳日曆、陀飛輪逆跳日曆兩只各運用2460 QPR31/270與2162 R31/270自動上鍊機芯，表款分別以陀飛輪與萬年曆兩大複雜功能搭配逆跳日曆，賞玩也實戴，加上Tradionnelle陀飛輪萬年曆腕表的2162 QP/270機芯，等同一年發表三款複雜機芯，展現江詩丹頓270年的豐沛研發能量。

年度新品另有限量270只的Patrimon月相逆跳日曆、限量370只的Traditionnell手上鍊腕表與限量270只的Traditionnelle月相表等相對典雅的入門款。為紀念270周年特別開發的馬爾他十字偏心式紋理、將以壓印方式呈現在弧形面盤、製造不易，此種紋理亦將僅現身於270周年紀念新品上；其中Patrimon月相逆跳日曆表款將有白金或黃金表殼皆搭配綠色皮表帶，瀟灑、風雅，36毫米的Traditionnelle月相表不僅搭配偏心式小秒針盤、軌道式分鐘刻度，珍珠母貝上的馬爾他十字刻紋則成為了江詩丹頓的隱藏式簽名。

41項複雜功能年度大作 叩問宇宙奧秘

壓軸的再有一只閣樓工匠Les Cabinotiers的Solaria雙面大複雜腕表La Première是年度最耀眼亮點。表款花費8年研發，共有41項複雜功能。由於3655機芯具專屬獨立輪系，將可獨立顯示標準時（24小時）、太陽時與恆星時（23小時56分4秒），呈現多時態的宇宙視角。而Solaria雙面大複雜腕表La Première的41項複雜功能中除格里高利萬年曆、配戴2個導柱輪結構的雙秒追針計時碼表，並內含5種少見天文複雜功能，分別為太陽位置、太陽高度、太陽中天時刻、太陽赤緯，以及全球首創的天體追蹤功能。

所謂「天體追蹤功能」是透過複雜的計時裝置搭配兩根指針、綠色標點與綠色三角形，讓觀測者得以計算星座或特定恆星現身的所需時間，同時表款的西敏寺鐘聲三問報時裝置亦為創新研發。然3655機芯雖由多達1,521個零件組成，但量體未顯過厚重，約14.99毫米，並獲13項專利發明，全球限量一只，是2025年江詩丹頓最複雜時計，並為品牌與表廠的270周年、盛大揭開序幕。

可顯示黃道星座、五種罕見天文複雜功能的3655機芯，是江詩丹頓2025年的重量之作。圖／江詩丹頓提供
可顯示黃道星座、五種罕見天文複雜功能的3655機芯，是江詩丹頓2025年的重量之作。圖／江詩丹頓提供
Traditionnell手上鍊腕表，玫瑰金、手上鍊機芯、33毫米、表圈鑲鑽、限量270只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Traditionnell手上鍊腕表，玫瑰金、手上鍊機芯、33毫米、表圈鑲鑽、限量270只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠腕表Tribute to the Tour de L’ Île腕表、大明火微繪琺瑯款，全球限量1只、價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠腕表Tribute to the Tour de L’ Île腕表、大明火微繪琺瑯款，全球限量1只、價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓今年以日內瓦歷史源自13世紀的Tour de l'Île鐘樓為靈感，打造出三款全數獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠腕表。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓今年以日內瓦歷史源自13世紀的Tour de l'Île鐘樓為靈感，打造出三款全數獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠腕表。圖／江詩丹頓提供
3655機芯具備41項複雜功能、13項專利，是江詩丹頓2025年的最複雜閃耀新「芯」。圖／江詩丹頓提供
3655機芯具備41項複雜功能、13項專利，是江詩丹頓2025年的最複雜閃耀新「芯」。圖／江詩丹頓提供
Tradionnelle鏤雕腕表限量版的三只表款皆結合鏤雕面盤、逆跳顯示兩種特色，各皆限量370只，機芯皆施以「côte unique」裝飾與270周年鐫刻圖騰。圖／江詩丹頓提供
Tradionnelle鏤雕腕表限量版的三只表款皆結合鏤雕面盤、逆跳顯示兩種特色，各皆限量370只，機芯皆施以「côte unique」裝飾與270周年鐫刻圖騰。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓於日內瓦鐘表與奇蹟表展，發表了閣樓工匠與全新大複雜腕表，展間設計更如一頁頁的歷史、帶人爬梳過往。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓於日內瓦鐘表與奇蹟表展，發表了閣樓工匠與全新大複雜腕表，展間設計更如一頁頁的歷史、帶人爬梳過往。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓今年邁入品牌270周年紀，並以馬爾他十字展現了具象的風格印記。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓今年邁入品牌270周年紀，並以馬爾他十字展現了具象的風格印記。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓運用了微繪琺瑯、淺浮雕、機刻雕花等多重工藝，致敬日內瓦源自13世紀經典地標Tour de L’ Île鐘樓的古典與雋永。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓運用了微繪琺瑯、淺浮雕、機刻雕花等多重工藝，致敬日內瓦源自13世紀經典地標Tour de L’ Île鐘樓的古典與雋永。圖／江詩丹頓提供
1843年，江詩丹頓在Tour de L’ Île鐘樓內設立了工坊，並在1846後於外牆展示品牌標誌，讓此處地標象徵了江詩丹頓自1755年以來的珍貴工藝旅程。圖／翻攝自江詩丹頓官方網站
1843年，江詩丹頓在Tour de L’ Île鐘樓內設立了工坊，並在1846後於外牆展示品牌標誌，讓此處地標象徵了江詩丹頓自1755年以來的珍貴工藝旅程。圖／翻攝自江詩丹頓官方網站
江詩丹頓閣樓工匠Les Cabinotiers的Solaria雙面大複雜腕表La Première，全球限量1只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓閣樓工匠Les Cabinotiers的Solaria雙面大複雜腕表La Première，全球限量1只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠腕表Tribute to the Tour de L’ Île腕表、機刻雕花和大明火微繪琺瑯款手工雕刻面盤款，全球限量1只、價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠腕表Tribute to the Tour de L’ Île腕表、機刻雕花和大明火微繪琺瑯款手工雕刻面盤款，全球限量1只、價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠腕表Tribute to the Tour de L’ Île腕表、手工雕刻面盤款，全球限量1只、價格店洽。圖／江詩丹頓提供
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日內瓦 腕表

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