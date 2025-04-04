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最時髦的高爾夫球穿搭來了！Dior 25秋季男裝膠囊系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior B33藍色Gravity皮革休閒鞋，36,000元。圖／Dior提供
Dior B33藍色Gravity皮革休閒鞋，36,000元。圖／Dior提供

由Kim Jones精心打造的Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列，探索了高爾夫球世界。呼應Dior 2025秋季系列的靈感來源，以巴黎與紐約 80 年代初美學對話為主軸，設計既低調又奢華為特色，無論是在都市街頭還是高爾夫球場，都能展現優雅洗鍊的Dior風格。

Polo 衫、V 領毛衣搭配百慕達短褲或褶襉長褲… 多款都市上城區的學院風格單品，模糊正式與休閒之間的界限，體現從容不迫的時尚態度。而作為經典Ivy League長春藤學院風元素，格紋圖案也被運用於哈靈頓夾克與休閒西裝外套，展現精緻米色調的優雅魅力。運動風格則融入復古設計元素，出現在燈芯絨運動套裝、帶有反光條紋的防風外套，以及印有CD Diamond放大版標誌的短袖襯衫上，並延伸至棒球帽、襪子等配件。

包款與小型皮件則在大膽創意的詮釋下，由Dior Gravity皮革精心製作。經典 Saddle馬鞍包、後背包與Hit The Road郵差包皆以雙色設計全新演繹，兒這一特殊材質亦應用於備受喜愛的B27與B33運動鞋，其中一款更推出格紋印花版本，並融入來自傳統高爾夫鞋的流蘇鞋舌設計，為造型增添獨特復古韻味。

Dior藍色Gravity皮革Saddle馬鞍肩背包，94,000元。圖／Dior提供
Dior藍色Gravity皮革Saddle馬鞍肩背包，94,000元。圖／Dior提供
Dior推出2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列。圖／Dior提供
Dior推出2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列。圖／Dior提供
Dior B33米白色Gravity皮革休閒鞋，36,000元。圖／Dior提供
Dior B33米白色Gravity皮革休閒鞋，36,000元。圖／Dior提供
Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列，探索高爾夫球世界。圖／Dior提供
Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列，探索高爾夫球世界。圖／Dior提供
經典Ivy League長春藤學院風元素的格紋圖案。圖／Dior提供
經典Ivy League長春藤學院風元素的格紋圖案。圖／Dior提供
Dior藍色Gravity皮革Hit The Road郵差包，12萬元。圖／Dior提供
Dior藍色Gravity皮革Hit The Road郵差包，12萬元。圖／Dior提供
Dior黑色Gravity皮革Saddle馬鞍肩背包，94,000元。圖／Dior提供
Dior黑色Gravity皮革Saddle馬鞍肩背包，94,000元。圖／Dior提供
格紋印花休閒鞋融入來自傳統高爾夫鞋的流蘇鞋舌設計。圖／Dior提供
格紋印花休閒鞋融入來自傳統高爾夫鞋的流蘇鞋舌設計。圖／Dior提供
Dior B27白色Gravity皮革拼接褐灰色皮革休閒鞋，39,000元。圖／Dior提供
Dior B27白色Gravity皮革拼接褐灰色皮革休閒鞋，39,000元。圖／Dior提供
Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列，探索高爾夫球世界。圖／Dior提供
Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列，探索高爾夫球世界。圖／Dior提供
Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列配件由Dior Gravity皮革精心製作。圖／Dior提供
Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列配件由Dior Gravity皮革精心製作。圖／Dior提供
Dior米白色Gravity皮革Hit The Road郵差包，12萬元。圖／Dior提供
Dior米白色Gravity皮革Hit The Road郵差包，12萬元。圖／Dior提供
Dior藍色Gravity皮革Hit The Road後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Dior藍色Gravity皮革Hit The Road後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Dior米白色Gravity皮革Hit The Road後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Dior米白色Gravity皮革Hit The Road後背包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Dior B27白色Gravity皮革拼接藍色皮革休閒鞋，39,000元。圖／Dior提供
Dior B27白色Gravity皮革拼接藍色皮革休閒鞋，39,000元。圖／Dior提供

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