最時髦的高爾夫球穿搭來了！Dior 25秋季男裝膠囊系列

由Kim Jones精心打造的Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列，探索了高爾夫球世界。呼應Dior 2025秋季系列的靈感來源，以巴黎與紐約 80 年代初美學對話為主軸，設計既低調又奢華為特色，無論是在都市街頭還是高爾夫球場，都能展現優雅洗鍊的Dior風格。

Polo 衫、V 領毛衣搭配百慕達短褲或褶襉長褲… 多款都市上城區的學院風格單品，模糊正式與休閒之間的界限，體現從容不迫的時尚態度。而作為經典Ivy League長春藤學院風元素，格紋圖案也被運用於哈靈頓夾克與休閒西裝外套，展現精緻米色調的優雅魅力。運動風格則融入復古設計元素，出現在燈芯絨運動套裝、帶有反光條紋的防風外套，以及印有CD Diamond放大版標誌的短袖襯衫上，並延伸至棒球帽、襪子等配件。