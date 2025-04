最時髦的高爾夫球穿搭來了！Dior 25秋季男裝膠囊系列

由Kim Jones精心打造的Dior 2025秋季男裝Lifestyle膠囊系列,探索了高爾夫球世界。呼應Dior 2025秋季系列的靈感來源,以巴黎與紐約 80 年代初美學對話為主軸,設計既低調又奢華為特色,無論是在都市街頭還是高爾夫球場,都能展現優雅洗鍊的Dior風格。

Polo 衫、V 領毛衣搭配百慕達短褲或褶襉長褲… 多款都市上城區的學院風格單品,模糊正式與休閒之間的界限,體現從容不迫的時尚態度。而作為經典Ivy League長春藤學院風元素,格紋圖案也被運用於哈靈頓夾克與休閒西裝外套,展現精緻米色調的優雅魅力。運動風格則融入復古設計元素,出現在燈芯絨運動套裝、帶有反光條紋的防風外套,以及印有CD Diamond放大版標誌的短袖襯衫上,並延伸至棒球帽、襪子等配件。