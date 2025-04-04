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台灣祭首日湧入30萬人次 墾丁大街人潮再現

中央社／ 屏東縣4日電

台灣祭昨在墾丁大灣遊憩區登場，首日參與達30萬人次，人潮湧現帶動墾丁觀光，當地住宿幾乎滿房，墾丁大街滿是人群和營業攤商，相當熱鬧。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，台灣祭3至5日在墾丁大灣遊憩區熱鬧登場， DJ、歌手、樂團逾百組表演者在5大舞台輪番演出，首日由芒果醬打頭陣、血肉果汁機壓軸，一路嗨唱到晚上10時30分，經中華電信統計，首日參與人數達到30萬人次，是自2021年開辦以來創下歷年來新高紀錄。

縣府指出，台灣祭熱唱同時，旁邊的墾丁大街也是人聲鼎沸，晚間時段人潮聚集，兩旁攤販忙得不可開交。為讓人車分流，恆春警分局於台灣祭活動期間每日下午4時至凌晨12時，將墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入，帶給遊客更安全與舒適消費環境，獲得攤商與遊客讚許。

已營業25年墾丁大街攤販指出，清明連假與台灣祭活動加乘作用，吸引許多人前來消費，尤其年輕人居多，封街措施讓人不用擔心車子從旁呼嘯而過，加上警察頻繁巡邏、墾丁大街攤商合法化，都有助於提升夜市形象。

屏東縣傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是台灣獨立音樂聖地，屏東縣政府從2021年在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭，網路聲量與人潮逐年攀升，今年首日盛況更勝往年，也帶來觀光效益，今起有TRASH、甜約翰、怕胖團以及固定客等樂團重磅演出，邀請全國民眾齊聚大灣享受音樂與美食的雙重療癒。

墾丁 屏東縣政府 攤商

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