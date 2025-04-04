快訊

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

恭喜！洪小鈴、張天霖愛的結晶降臨 兒童節比臉頰愛心超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

WWG表展25／梯形美重返1960伯爵PIAGET以藝術雕琢時間

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hidden Treasures頂級珠寶表使用宮廷式雕刻技法的新紋理「鱗紋」，在不同角度反射下呈現令人心醉的光暈漸變，價格未定。圖／伯爵提供
Hidden Treasures頂級珠寶表使用宮廷式雕刻技法的新紋理「鱗紋」，在不同角度反射下呈現令人心醉的光暈漸變，價格未定。圖／伯爵提供

時間沒有形象，但乘載時間的時計無論是手表、懷表，甚至是項鍊表卻可以具有形體，帶來印象與啟發。過往擅長於shape in shape形中形設計手法的伯爵（PIAGET），再度於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了新品Sixtie系列，不僅聚焦於「梯形美學」，並以華美寶石色彩、細膩的雕刻工藝，宣言成為將無形時光雕琢為微型藝術品的大藝術家。

1960、1970年代由於石英革命、Beta 21機芯問世，一種強調精準、小尺寸的石英機芯席捲了當代的瑞士傳統機械製表。然而Beta 21機芯的尺寸與傳統表殼的尺寸並不完全相容，因此伯爵在1960年代採用了階梯式設計，讓原本相對迷你的尺寸擁有更恰當的表現形式。年度重頭戲新款的Sixtie系列正式從一款1960年代的骨董項鍊表得到啟發，上寬下窄、由內而外的多層次表殼，搭配上特殊設計的全新鍊帶，展現了柔美、和諧但具高記憶度的手上珍品，同時名稱也讓人聯想到懷舊的1960年代。首波發表共有29毫米玫瑰金、玫瑰金鑲鑽、玫瑰金與精鋼、精鋼鑲鑽等四只表款，並「加碼」一款玫瑰金鑽石長項鍊表，全數使用精準的石英機芯，表款訂價約自37萬7,000元至126萬元不等，項鍊表則售價未定。

事實上，這種「梯形美學」的另一個體現更在於Andy Warhol熱愛的一只PIAGET表款。當時一只具有梯形結構的PIAGET表款在1972年推出，並為Andy Warhol在1973年收藏，直到近代，在經過Andy Warhol基金會授權前提下，伯爵正式將該系列表款定名為Andy Warhol系列，致敬一代普普藝術大師；新款PIAGET Andy Warhol表款並帶來18K白金的黑色蛋白石、虎眼石、綠色隕石與玫瑰金搭配白色隕石四只新品，同樣散發和諧、幾何風格的1960年代懷舊之美。

同時伯爵今年並在高級珠寶腕表的設計火力全開，Swinging Sautoir 18K玫瑰金粉紅尖晶石蛋白石長項鍊表擁有飽和、歡快色彩的寶石包含粉紅尖晶石、白色蛋白石、黃色藍寶石、鑽石與多顆紅寶石根（Ruby Root）石珠與橘色玉髓石珠，可將鍊帶拆卸、轉換成手表配戴，猶如孔雀開屏、華麗滿點，全世界限量1款；

Hidden Treasures頂級珠寶表的18K玫瑰金款則有「宮廷式雕刻」飾紋的全新紋理：鱗片紋、18K白金款則有著立體、流動變幻的湖水紋，前者使用綠色彩繪琺瑯、後者則運用黑色蛋白石並鑲嵌8顆祖母綠，兩者售價皆未定。

值得一提的是，Essentia系列並帶來三只新款珠寶表，透過孔雀石、土耳其石與黑色蛋白石，搭配上雕塑感極強烈的不規則玫瑰金表殼與表帶，或隱隱致敬了西班牙超現實主義大師達利（Salvador Dali），而達利過往確實為PIAGET設計過珠寶、手表，未來在Andy Warhol之外，是否也能看到PIAGET重現超現實主義的精髓？且讓人拭目以待。

以1960年代為靈感，是伯爵Sixtie系列「梯形美學」的濫觴，新品並以29毫米為主、推出玫瑰金、雙色金等設計。圖／伯爵提供
以1960年代為靈感，是伯爵Sixtie系列「梯形美學」的濫觴，新品並以29毫米為主、推出玫瑰金、雙色金等設計。圖／伯爵提供
源於1960年代的梯式美學，過往曾推出半寶石面盤的貴金屬長項鍊表，雍容華貴。圖／伯爵提供
源於1960年代的梯式美學，過往曾推出半寶石面盤的貴金屬長項鍊表，雍容華貴。圖／伯爵提供
PIAGET Essentia系列18K玫瑰金土耳其石面珠寶表，石英機芯、時間顯示、18K玫瑰金表殼、鑲嵌總重約4.28克拉的163顆圓鑽，價格未定。圖／伯爵提供
PIAGET Essentia系列18K玫瑰金土耳其石面珠寶表，石英機芯、時間顯示、18K玫瑰金表殼、鑲嵌總重約4.28克拉的163顆圓鑽，價格未定。圖／伯爵提供
PIAGET Andy Warhol系列18K白金綠色隕石面腕表，45毫米、501P1自動上鍊機芯、時間顯示、橄欖綠鱷魚皮帶與18K白金表扣，價格店洽。圖／伯爵提供
PIAGET Andy Warhol系列18K白金綠色隕石面腕表，45毫米、501P1自動上鍊機芯、時間顯示、橄欖綠鱷魚皮帶與18K白金表扣，價格店洽。圖／伯爵提供
以1960年代為靈感，是伯爵Sixtie系列「梯形美學」的濫觴，新品並以29毫米為主、推出玫瑰金、雙色金等設計。圖／伯爵提供
以1960年代為靈感，是伯爵Sixtie系列「梯形美學」的濫觴，新品並以29毫米為主、推出玫瑰金、雙色金等設計。圖／伯爵提供
PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金粉紅尖晶石蛋白石長項鍊表，可轉換成短項鍊，面盤亦可獨立拆卸、轉換為手表，全球一件、價格未定。圖／伯爵提供
PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金粉紅尖晶石蛋白石長項鍊表，可轉換成短項鍊，面盤亦可獨立拆卸、轉換為手表，全球一件、價格未定。圖／伯爵提供

Andy 珠寶

延伸閱讀

全智賢現身WＷG表展 穿戴伯爵珠寶項鍊表氣質加分

被爆退租6千元套房「搬進上億豪宅」　Andy經紀人揭真相

眾量級Andy的套房要出租了！地段條件屋況曝光…網熱議租金行情

家寧媽媽手段高招…讓Andy拿不到眾量級分潤！ 周品均曝：張家全合法

相關新聞

WWG表展25／梯形美重返1960伯爵PIAGET以藝術雕琢時間

時間沒有形象，但乘載時間的時計無論是手表、懷表，甚至是項鍊表卻可以具有形體，帶來印象與啟發。過往擅長於shape in ...

搶攻億元健康商機 陳傑憲代言 7-ELEVEN「Simple Fit」

統一超（2912）7-ELEVEN自4月2日起，邀請到世界冠軍MVP陳傑憲代言Simple Fit──推薦多款結合蛋白質...

睽違十年！香奈兒CHANCE迎全新紫色霓幻 形象大使是她

香奈兒CHANCE（機運）系列，專為與嘉柏麗香奈兒（Chanel Gabrielle）一樣，相信「機運會留給懂得把握的人...

佳士得20/21世紀藝術亞洲春拍39億台幣收槌 總裁這麼說

佳士得（Christie’s）於3月28及29日與4月3日先後在香港及上海舉辦二十及二十一世紀藝術系列現場拍賣，是佳士得...

財神爺降臨嘉義 超商、豆奶攤消費...抽中台積電股票、千萬元大獎

便利超商萊爾富即日起至29日，推出「會員8周年慶．再抽台積電股票」系列活動，指定消費最低35元就有機會抽台積電股票。其中...

WWG表展25／與光同行 寶格麗10度大破世界超薄紀錄

身為當代義大利高級珠寶品牌，寶格麗（BVLGARI）在過去10年間在Fine Watchmaking高級製表的爆炸性突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。