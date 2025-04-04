WWG表展25／梯形美重返1960伯爵PIAGET以藝術雕琢時間

時間沒有形象，但乘載時間的時計無論是手表、懷表，甚至是項鍊表卻可以具有形體，帶來印象與啟發。過往擅長於shape in shape形中形設計手法的伯爵（PIAGET），再度於日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了新品Sixtie系列，不僅聚焦於「梯形美學」，並以華美寶石色彩、細膩的雕刻工藝，宣言成為將無形時光雕琢為微型藝術品的大藝術家。

1960、1970年代由於石英革命、Beta 21機芯問世，一種強調精準、小尺寸的石英機芯席捲了當代的瑞士傳統機械製表。然而Beta 21機芯的尺寸與傳統表殼的尺寸並不完全相容，因此伯爵在1960年代採用了階梯式設計，讓原本相對迷你的尺寸擁有更恰當的表現形式。年度重頭戲新款的Sixtie系列正式從一款1960年代的骨董項鍊表得到啟發，上寬下窄、由內而外的多層次表殼，搭配上特殊設計的全新鍊帶，展現了柔美、和諧但具高記憶度的手上珍品，同時名稱也讓人聯想到懷舊的1960年代。首波發表共有29毫米玫瑰金、玫瑰金鑲鑽、玫瑰金與精鋼、精鋼鑲鑽等四只表款，並「加碼」一款玫瑰金鑽石長項鍊表，全數使用精準的石英機芯，表款訂價約自37萬7,000元至126萬元不等，項鍊表則售價未定。

事實上，這種「梯形美學」的另一個體現更在於Andy Warhol熱愛的一只PIAGET表款。當時一只具有梯形結構的PIAGET表款在1972年推出，並為Andy Warhol在1973年收藏，直到近代，在經過Andy Warhol基金會授權前提下，伯爵正式將該系列表款定名為Andy Warhol系列，致敬一代普普藝術大師；新款PIAGET Andy Warhol表款並帶來18K白金的黑色蛋白石、虎眼石、綠色隕石與玫瑰金搭配白色隕石四只新品，同樣散發和諧、幾何風格的1960年代懷舊之美。

同時伯爵今年並在高級珠寶腕表的設計火力全開，Swinging Sautoir 18K玫瑰金粉紅尖晶石蛋白石長項鍊表擁有飽和、歡快色彩的寶石包含粉紅尖晶石、白色蛋白石、黃色藍寶石、鑽石與多顆紅寶石根（Ruby Root）石珠與橘色玉髓石珠，可將鍊帶拆卸、轉換成手表配戴，猶如孔雀開屏、華麗滿點，全世界限量1款；

Hidden Treasures頂級珠寶表的18K玫瑰金款則有「宮廷式雕刻」飾紋的全新紋理：鱗片紋、18K白金款則有著立體、流動變幻的湖水紋，前者使用綠色彩繪琺瑯、後者則運用黑色蛋白石並鑲嵌8顆祖母綠，兩者售價皆未定。