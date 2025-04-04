搶攻億元健康商機 陳傑憲代言 7-ELEVEN「Simple Fit」

統一超（2912）7-ELEVEN自4月2日起，邀請到世界冠軍MVP陳傑憲代言Simple Fit──推薦多款結合蛋白質與多彩蔬菜的新品。7-ELEVEN指出，「Simple Fit」系列商品以熱量低於500大卡的鮮食為特色，2020年首度推出迄今商品數已較五年前倍數成長，持續推出符合市場需求的創新商品達上百種品項，涵蓋沙拉、便當、水果、湯品、飯糰、三明治、麵包、地瓜及配菜等，年營業額更已突破30億元，積極搶攻健康飲食市場。

7-ELEVEN指出，超商提供便捷的蛋白質來源，其中「茶葉蛋」、「雞胸肉」、「無糖豆漿」是近年市場關注趨勢品類，近五年來已經大幅提升銷售規模，堪稱超商蛋白質食物三大明星商品，其中冷藏冰箱吊掛包裝的輕食肉品賣力驚人，年度銷售已突破10億元，2024年業績更較去年同期雙位數成長，現有逾10款不同風味的雞胸肉，7-ELEVEN也率超商通路之先上架日本超商熱銷的機能型點心──雞肉蛋白棒，近期推出「豆腐蛋白棒」、「聖德科斯雞肉蛋白棒-義式風味」、「雞肉蛋白棒-黑胡椒風味」3款新品，並首度於關東煮開賣由3種蔬菜與豆腐製成的「野菜豆腐棒」，另外也推薦人氣商品「凱薩風味嫩雞鮮蔬捲餅」，口感輕盈低負擔且方便食用，適合隨時隨地補充營養。

7-ELEVEN為便利飲食管理的外食族設計不同類型的沙拉餐、輕食便當，熱量皆低於500大卡，可滿足成人一日蔬菜、蛋白質的攝取，並且貼心在沙拉商品包裝上以「小綠標」標註每份餐點的蛋白質含量。而7-ELEVEN販售多款蔬菜量豐盛的輕食沙拉，更是深受上班族喜愛的搭餐選擇。推薦新品「義式烤番茄雞胸時蔬沙拉餐」雞胸肉與時蔬沙拉，提供多款鮮蔬、動植物蛋白質與全榖雜糧的均衡飲食。4月2日起更推出全新商品「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」提供2份蔬菜1份蛋白質1份澱粉的211餐盤提倡均衡飲食菜單，鹹香下飯的經典菜餚豆酥烤魚和醬燒豆干毛豆，搭配穀物紫米飯、清炒綜合食蔬，是輕食便當愛好者的新選擇。

除此之外，7-ELEVEN與在地農民契作生產，獨家引進全新設備販售「蒸玉米」已擴大至500間門市限定販售，4月2日至4月15日祭出「蒸玉米500店慶：蒸玉米任選第二件半價」。超過5千間門市販售新鮮的現蒸地瓜，首創「蒸烤雙吃」限定238間門市同步販售「現烤地瓜」，滿足原型食物健康飲食所需。