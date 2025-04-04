睽違十年！香奈兒CHANCE迎全新紫色霓幻 形象大使是她

香奈兒CHANCE（機運）系列，專為與嘉柏麗香奈兒（Chanel Gabrielle）一樣，相信「機運會留給懂得把握的人」而打造。它是心態的體現，是對信念的宣示。在暌違10年後，香奈兒CHANCE系列迎來第五款香氛 – CHANCE紫色霓幻香水 – 由2003年創作出第一款CHANCE的品牌第三代專屬調香師賈克波巨（Jacques Polge）調製，同時宣佈29歲的比利時歌手安琪兒（Angèle）擔任 CHANCE 紫色霓幻香水全新形象大使，並為形象影片創作歌曲〈A Little More〉，影片將於4月中旬亮相。

自2003年以來，香奈兒CHANCE系列陸續迎來四款香氛不同色調的香氛：「香奈兒CHANCE系列」大膽無畏的黃色、「香奈兒CHANCE粉紅甜蜜系列」細緻柔美、「香奈兒CHANCE綠色氣息系列」活力奔放、「香奈兒CHANCE橙光輕舞系列」樂觀正向，以四款香氛代表四重機運、象徵四個符碼、蘊藏四種配方，圓潤瓶身更彷彿人生賽道上碰撞出無限可能的珍貴保齡球，預示著好運即將來臨。

「歡樂、繽紛、率真」賈克波巨如此形容全新的香奈兒CHANCE紫色霓幻香水。「香奈兒CHANCE系列的嗅覺感覺世界，以繽紛的花系風格為主軸串連，並由明亮通透的香調構築而成，香奈兒CHANCE紫色霓幻香水也不例外。針對這款全新香氛，我希望能以一種創新且前所未有的香調，打造出標誌性的清新感。我屬意的是紅色水果香調，特別融入了覆盆莓的香氣。香奈兒CHANCE紫色霓幻香水的特別之處在於其迷人的前調，是系列中果香最為馥郁的，因此能帶來開香即撲鼻的舒適與優雅感受，同時伴隨著鮮明的燦亮氣息。」

而為了能維持燦亮的花香調，他特別選用「玫瑰天竺葵」作為關鍵成分，在不使香味結構黯然失色的同時，更為香氣增添對比感，呈現出不過於甜膩的果香。「這種材料對香奈兒具有重要意義，其中一部分產自品牌在格拉斯的花田。玫瑰天竺葵為香奈兒CHANCE紫色霓幻香水注入清新高雅的韻味，讓我能在覆盆莓、玫瑰與紫羅蘭的香調之間達到平衡，調製出既濃郁繚繞又清透怡人的香氣。」

每一款香水都擁有各自顏色的香奈兒CHANCE系列，這次選用紫色作為著色調，則是因為在完成香水後試聞後，所有人都幾乎不約而同地聯想到了紫色。除了覆盆莓、玫瑰、紫羅蘭、玫瑰天竺葵之外，尾韻交織淡雅雪松與白麝香，延續堅毅不拔的特質，散發濃厚木質芳香，伴隨一抹別緻的粉質鳶尾花香。這種鮮明的氣息，為大膽選擇相信機運、敢於追夢的人而生 – 這也無疑讓人想到安琪兒。

安琪兒是法語流行音樂界中的代表性人物。從發行兩張專輯、舉辦全球巡迴演唱會，到與當代音樂圈的重要人物合作，甚至在2024年巴黎奧運閉幕式中，與鳳凰樂團（Phoenix）帶來令人屏息的演出，安琪兒無疑是當代最具影響力的面孔之一。她自2020年開始正式擔任香奈兒品牌彩妝與時裝形象大使，並多次出演品牌各大活動的形象企劃。