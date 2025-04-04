財神爺降臨嘉義 超商、豆奶攤消費...抽中台積電股票、千萬元大獎

便利超商萊爾富即日起至29日，推出「會員8周年慶．再抽台積電股票」系列活動，指定消費最低35元就有機會抽台積電股票。其中1名「台積電股票」幸運得主，獎落嘉義縣東石鄉「萊爾富東石農會店」；另財政部公布1、2月期統一發票中獎清冊，有幸運兒在嘉義市西區花35元買杏仁茶，即喜獲千萬大獎。

萊爾富3月10日下午3點透過萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」，公開直播抽出的第3名「台積電股票」幸運得主，獎落於嘉義縣東石鄉的「萊爾富東石農會店」的朱先生（中獎的抽獎編號為「059161」）。

當天朱先生現身萊爾富總公司領獎，由萊爾富營運長陳建成代表贈獎。據萊爾富內部了解，朱先生與家人在過年期間前往嘉義遊玩，帶小孩一起走進超商買飲料，店員推薦可以購買1張100元的發財卡試試手氣，想不到就刮出大獎。

財政部日前公布1、2月期統一發票中獎清冊，開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及10張特獎（200萬元）。攤開中獎清冊，本期11張特別獎中，有5張消費金額不到100元，消費金額最低的1張，開在嘉義市西區友愛路上的「嘉義豆奶攤」，幸運兒花35元買杏仁茶，抱回千萬元獎金。

消費者在嘉義縣超商、嘉義市豆奶攤消費，接連中台積電股票、千萬大獎，好消息傳開，適逢清明連假，返鄉掃墓祭祖民眾多，希望財神爺再加持，讓大獎再降臨嘉義。