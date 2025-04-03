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WWG表展25／與光同行 寶格麗10度大破世界超薄紀錄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Serpenti Aererna玫瑰金鑲鑽珠寶表的整體造型更為簡潔、抽象，但面盤與手表上大量的雪花鑲嵌鑽石、則高度耗費時間。圖／寶格麗提供
Serpenti Aererna玫瑰金鑲鑽珠寶表的整體造型更為簡潔、抽象，但面盤與手表上大量的雪花鑲嵌鑽石、則高度耗費時間。圖／寶格麗提供

身為當代義大利高級珠寶品牌，寶格麗（BVLGARI）在過去10年間在Fine Watchmaking高級製表的爆炸性突破有目共睹。2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，寶格麗不僅再度超越物理的障礙、第10度突破超薄機芯的世界紀錄發表「世界最小超薄飛行陀飛輪」：Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，並為經典Serpenti系列如蛇般脫胎換骨，帶來了全新Serpenti Aeterna女表。

寶格麗過去10年來，持續展現在突破物理限制、刷新超薄紀錄的高級鐘表強大創作力。圖／寶格麗提供
寶格麗過去10年來，持續展現在突破物理限制、刷新超薄紀錄的高級鐘表強大創作力。圖／寶格麗提供

捨棄了傳統表冠，並將表冠整合為背面的扁平結構，讓寶格麗在超薄複雜功能機芯上、再度成功突破極限。圖／寶格麗提供
捨棄了傳統表冠，並將表冠整合為背面的扁平結構，讓寶格麗在超薄複雜功能機芯上、再度成功突破極限。圖／寶格麗提供

從2014年以降，寶格麗的Octo Finissimo共發表了13款機芯、寫下10項世界紀錄，並包含三款女性珠寶表：Piccolissimo微型機芯、Micro Tourbillon Lady微型陀飛輪以及Lady Solo Tempo自動機芯。值得一提的是，2014年時寶格麗參展的是當時的鐘表最大展會Baselworld，此後歷經產業變化，寶格麗改為參加了LVMH Watchweek，並在今年加入了2022年正式登場日內瓦的鐘表與奇蹟表展，是瑞士高級鐘表產業、也是品牌具有時代性的重要一步。

寶格麗2025首度加入了鐘表與奇蹟日內瓦表展，展現義式華美珠寶、超薄表的風格面向。圖／寶格麗提供
寶格麗2025首度加入了鐘表與奇蹟日內瓦表展，展現義式華美珠寶、超薄表的風格面向。圖／寶格麗提供

2025新款重點之一的Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，以全新BVF 900手動上鍊機芯再度、也是品牌第10度改寫了世界紀錄，機芯共使用240個零件、並具6項專利。由於將機芯主橋板與底蓋合而為一，讓Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪僅有1.85毫米的厚度、再度改寫世界紀錄。然而纖薄的同時，手表還必須考慮到剛性與穩定度，因此BVF 900手動上鍊機芯的主橋板並使用了碳化鎢以提升結構強度，並以微珠噴砂鈦金屬構成了表殼與機芯。

寶格麗的Octo Finissimo系列過去十年累積了大量的超薄機芯，並頻頻改寫世界紀錄，與超薄劃上等號。記者釋俊哲／攝影
寶格麗的Octo Finissimo系列過去十年累積了大量的超薄機芯，並頻頻改寫世界紀錄，與超薄劃上等號。記者釋俊哲／攝影

Octo系列本身是以八角形表殼出發，雄偉壯闊的幾何輪廓，散發幾分發義大利的建築氣韻，但纖薄的尺寸則賦予了鮮明反差，霸氣且輕盈。BVF 900手動上鍊機芯的飛行陀飛輪與擒縱系統、偏心式的時分顯示皆採用鏤空設計，因此當光線由上方落下的同時，將高程度穿越表殼與機芯，呈現一趟神聖的「與光同行」之旅。

寶格麗自1940年代誕生至今的Serpenti珠寶表，堪稱一部義大利高級珠寶華美風格與工藝的教科書。圖／寶格麗提供
寶格麗自1940年代誕生至今的Serpenti珠寶表，堪稱一部義大利高級珠寶華美風格與工藝的教科書。圖／寶格麗提供

別忘了，寶格麗的本業是以珠寶起家。品牌從1940年代至今不斷蛻變的Serpenti系列，今年恰巧也呼應了東方傳統文化中的蛇年。過往寶格麗頻繁發表過日常配戴、經典設計、華美鑲嵌的多樣化Serpenti女表，2025年則推出全新Serpenti Aeterna女表。其中Aeterna在拉丁文中為「永恆」之意，也象徵靈蛇的重生、蛻變，持續進化。

新款Serpenti Aeterna女表保留了原本Serpenti靈蛇的結構，但手表頭尾的輪廓都更為簡約，無論是白金款或玫瑰金款的Serpenti Aeterna珠寶表都使用了石英機芯，並以雪花式鑲嵌大量鑽石，其中白金款並選用綠色指針、表冠鑲嵌以一顆圓形明亮切割祖母綠，同時玫瑰金款並有兩種尺寸：型號104205為小尺寸、全長145mm、型號104280則為大尺寸，全長約155 mm。

BVLGARI Serpenti Aererna白金鑲鑽珠寶表使用了綠色指針，表冠並鑲嵌祖母綠。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Aererna白金鑲鑽珠寶表使用了綠色指針，表冠並鑲嵌祖母綠。圖／寶格麗提供

更為簡約俐落的輪廓展現了當代、摩登的氣息，搭配上貴金屬、雪花鑲嵌鑽石，似一條誘惑小蛇、一款美豔的珠寶手鐲，帶來令人怦然心動的華美義式生活風格。

寶格麗的展間中一款金色B字母裝飾藝術，陳列以大量的Serpenti高級珠寶表。圖／寶格麗提供
寶格麗的展間中一款金色B字母裝飾藝術，陳列以大量的Serpenti高級珠寶表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，鈦金屬、碳化鎢主夾板、手上鍊超薄陀飛輪機芯、偏心時間顯示、全球限量，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪，鈦金屬、碳化鎢主夾板、手上鍊超薄陀飛輪機芯、偏心時間顯示、全球限量，價格店洽。圖／寶格麗提供
貌似「無限手套」的手鐲式珠寶，同時也是Serpenti系列珠寶的延伸變形。記者釋俊哲／攝影
貌似「無限手套」的手鐲式珠寶，同時也是Serpenti系列珠寶的延伸變形。記者釋俊哲／攝影
雖然是超薄款式，但為了提升表款強度，寶格麗在BVF 900手動上鍊機芯中使用了碳化鎢為主夾板。圖／寶格麗提供
雖然是超薄款式，但為了提升表款強度，寶格麗在BVF 900手動上鍊機芯中使用了碳化鎢為主夾板。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Aererna玫瑰金鑲鑽珠寶表，石英機芯，時間顯示，面盤、表面雪花鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Aererna玫瑰金鑲鑽珠寶表，石英機芯，時間顯示，面盤、表面雪花鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶

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