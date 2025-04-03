新主廚上菜！WILDWOOD全新菜單登場 首推28天熟成肋眼

以炭火燒烤料理聞名的 WILDWOOD 原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起由新任主廚劉建志（Jarry Liu）領銜，正式推出全新菜單。新菜單不僅保留以直火炭烤逼出肉類與海鮮鮮甜本味的經典作法，更融入創意巧思與歐陸技法，精彩演繹出炭火料理的更加多元的迷人風貌。

WILDWOOD新任主廚劉建志（Jarry），推出全新菜單。圖／WILDWOOD提供

新任主廚劉建志19歲入行，曾於教父牛排、美福乾式熟成牛排館及君品酒店Ciao西西里牛排餐酒館等知名餐廳歷練，擁有逾20年的豐富廚藝經驗，造就出精湛的直火功力與及歐陸料理技法。在新菜單當中，劉建志主廚運用「燒」、「烙」、「燴」、「炒」、「燉」等多元手法為料理增添層次，並以燒紅通透的無灰木炭沖入芥花油製成煙燻風味油，為直火料理增添更豐富的層次。

「美國頂級乾式熟成28日帶骨乳牛肋眼牛排25盎司」嚴選擁有精品級大理石油花紋理的美國荷斯登乳牛肋眼，經過28天乾式熟成呈現出獨特的藍乳酪香氣，劉建志主廚精心挑選龍眼木、荔枝木等四種原木及炭混合搭用，以直火反覆炭烤。先在高溫下烤至骨邊微微起泡，逼出油脂與香氣，並反覆靜置休息，讓肉汁充分回流，吃起來多汁軟嫩，令人欲罷不能。

美國頂級乾式熟成28日帶骨乳牛肋眼牛排25盎司。圖／WILDWOOD提供

在海鮮料理方面，透過鮮味的堆疊，新菜單也有令人驚豔的呈現。「托斯卡尼綜合海鮮」將龍蝦、紅條魚菲力、紐西蘭淡菜、大明蝦、干貝、透抽、蛤蜊等食材先爐烤，賦予淡淡煙燻香氣，再與茴香頭拌炒，融入魚高湯、蛤蜊汁及濃縮番茄醬燴煮至收汁，鮮上加鮮。

午間限定的「爐烤中卷義大利麵」，則是先微微爆香蒜片、入中卷快炒後取出，接著嗆入些許白酒、拌炒風乾蕃茄後，續入魚高湯、蛤蜊汁與鮮奶油稍加燉煮，再拌入墨魚麵炒至收汁入味，最後放入炙香中卷與帕達諾起司、蝦夷蔥點綴，增添鮮甜層次與細膩風味，整體口感濃郁滑順，每一口都帶有來自海洋的鮮美。

爐烤中卷義大利麵。圖／WILDWOOD提供

同樣是午間限定的「托斯卡尼義式海鮮飯」，主廚選用泰國長米拌入薑黃粉、月桂葉蒸煮成熟飯，再另起鍋爆香洋蔥碎及蒜碎，加入濃縮番茄醬和長米飯拌炒，接著分次緩緩注入魚高湯與蛤蜊汁，使米飯充分吸收海洋精華後轉為類燉飯質地，最後鋪上淡菜、透抽、明蝦、蛤蜊等澎湃海鮮入烤箱炙烤，起鍋後淋上橄欖油與平葉巴西里、蒔蘿，香氣濃郁撲鼻，滋味妙不可言。

「燉煙燻豬頰肉、炭烤蔬菜」也是不可錯過的佳餚。主廚將豬頰肉去筋膜後先以鹽滷水浸泡1小時，使肉質柔嫩入味，再以炭火炙烤賦予迷人香氣，隨後以橄欖油、迷迭香、百里香低溫舒肥6小時，吃起來軟濡滑嫩，搭配上綿密馬鈴薯泥與炭烤時蔬，層次豐富且風味均衡，幾乎入口即化的口感與淡淡煙燻香氣交織，令人難以忘懷。

「紐西蘭小牛帶骨肋排」提供桌邊分切服務。圖／WILDWOOD提供

此外，為慶祝4月27日「國際牛肋排日」，WILDWOOD 特別推出限時供應的「紐西蘭小牛帶骨肋排」。主廚選用優質的紐西蘭小牛帶骨肋排，經修整後以奶油、橄欖油、鹽、黑胡椒、迷迭香與百里香調味，真空55℃低溫舒肥2小時，保留肉質的鮮嫩與自然甜味。出餐前再以炭火輕燻上色，賦予外層迷人香氣，同時靜置回溫至完美五分熟，口感柔嫩多汁。單點每份3,680元＋10%，雙人套餐6,680元＋10%（含兩杯氣泡酒），在4月18～20日、4月25～27日、以及5月2～4日連續三週，期間限定供應。

◎WILDWOOD ．地址：台北市信義區松壽路9號4樓（新光三越A9） ．電話： (02) 2722-8886 ．營業時間： 午餐時段：每日上午11:30至下午3:00 週日至週四晚餐時段：每日下午5:30至晚上9:30 週五及週六晚餐時段：每日下午5:30至晚上10:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康