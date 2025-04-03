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木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待
日劇天王木村拓哉旋風訪台，所到之處皆吸引粉絲瘋狂追星，木村本人也把握停留的短暫時間，大啖台灣平民美食，繼現身台北天母的「天東86牛肉麵」用餐後，晚餐他則是直奔永康街品嘗「台灣之光」鼎泰豐的小籠包，鼎泰豐董事長楊紀華也在現場親自招待大明星。
木村大神訪台行程滿滿，早上出席完記者會後，就趕去天母吃曾經入選500盤美食評鑑的「天東86牛肉麵」，隨後又被直擊出現台北年輕潮流聖地的中山商圈，到知名古著店「Travis Vintage」採買行頭，晚餐則是造訪永康街的鼎泰豐。
鼎泰豐的小籠包憑藉著「黃金18摺」精巧手藝，加上顆顆肉汁飽滿，是許多日本觀光客來台必吃的美食，其實不僅木村大神本人愛吃，「木村嫂」工藤靜香先前來台開唱，也在個人社群平台po出鼎泰豐的小吃，甚至更早之前，木村光希來台替品牌造勢時，母女倆也到鼎泰豐大啖美食，顯見「木村家」對於鼎泰豐的喜愛。
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