木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

日劇天王木村拓哉旋風訪台，所到之處皆吸引粉絲瘋狂追星，木村本人也把握停留的短暫時間，大啖台灣平民美食，繼現身台北天母的「天東86牛肉麵」用餐後，晚餐他則是直奔永康街品嘗「台灣之光」鼎泰豐的小籠包，鼎泰豐董事長楊紀華也在現場親自招待大明星。

木村大神訪台行程滿滿，早上出席完記者會後，就趕去天母吃曾經入選500盤美食評鑑的「天東86牛肉麵」，隨後又被直擊出現台北年輕潮流聖地的中山商圈，到知名古著店「Travis Vintage」採買行頭，晚餐則是造訪永康街的鼎泰豐。