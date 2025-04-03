抹太多會醉嗎？ 海尼根愚人節推「星銀啤酒乳液」引爆話題

自從以「口感輕盈」聞名的海尼根星銀啤酒，在4月1日宣布將推出「海尼根星銀極效輕盈乳液」後，立即成為發燒話題，許多網友紛紛在海尼根台灣官方IG留言詢問，「哪裡買？」、「這到底是啤酒、還是乳液？」、「那這個乳液未滿18歲可以用嗎？」海尼根台灣官方IG也幽默地仿照酒類警語的格式，發出「敬請理性保養．量力而為」的提醒，令網友會心一笑。

在4月1日當天，許多媒體都收到來自海尼根台灣的新聞稿，表示隆重推出「海尼根星銀極效輕盈乳液」，「這是一款帶來『輕盈膚觸』的乳液；打破啤酒與美妝之間的界線，靈感來自海尼根星銀輕盈的特性，萃取自星銀啤酒的天然成份精華，讓『輕盈』不只停留在味蕾。」

在字裡行間，海尼根台灣其實已留下伏筆，「隨著消費者越來越期待品牌以新奇有趣的方式互動，海尼根星銀也走在文化趨勢的尖端，大膽跳脫傳統行銷思維，創造出這款具話題性的跨界產品。此次亞洲推出的新品，不僅搶搭護膚與自我保養的熱潮，更用幽默與創新手法吸引更廣泛的消費者共鳴。」

海尼根星銀啤酒創新而靈活的行銷手法，果然引發大眾的好奇與討論，重新定義了人們對品牌的想像。

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