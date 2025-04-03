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使用智能呼拉圈⋯每小時消耗熱量逾1500卡？ 公平會認廣告不實

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會提醒，如果業者要在廣告中宣稱特定效果，須先查證及確保與實際情形相符，才能避免違法。圖／公平會提供
公平會提醒，如果業者要在廣告中宣稱特定效果，須先查證及確保與實際情形相符，才能避免違法。圖／公平會提供

公平會委員會議通過，萬達貿易商行於樂天市場貝達生活館銷售「呼拉圈」商品，廣告宣稱「高效燃脂」、「腹部加大按摩 減震緩冲加強燃脂 瘦身效果 增加8倍哦~」，但業者並無相關科學學理或實驗依據事證，考量廣告期間銷售數量不多，且後來立即撤除廣告，僅予以警示。

公平會表示，業者除廣告宣稱「高效燃脂」，並以用熱量消耗表圖示比較智能呼拉圈、傳統呼拉圈、跳繩及散步每小時大約消耗的熱量，其中智能呼拉圈每小時可消耗的熱量約1560卡，但業者並無相關科學學理或實驗依據事證，也無法提供足以佐證使用案關商品具所稱效果的資料，違反公平交易法第21條第1項規定。考量廣告期間銷售數量甚少，且於知悉該項商品宣稱未妥立即撤除廣告，其影響交易秩序、公共利益尚屬輕微，故予以警示。

公平會提醒，如果業者要引用淘寶購物網資訊，在廣告中宣稱特定效果，一定要先查證及確保與實際情形相符，並有相關資料佐證，才能避免違法。

公平會 廣告

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