eLVes全新女香 用玫瑰和鈴蘭花打造的嗅覺雕塑
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的香水系列Les Parfums Louis Vuitton，推出全新女香eLVes Louis Vuitton，將自2025年4月17日開始於路易威登精選專賣店與louisvuitton.com官網販售。
eLVes Louis Vuitton由品牌調香大師Jacques Cavallier Belletrud打造，從品牌豐富的旅行歷史中汲取靈感，充滿冒險家精神的香氛，展現女性在各個方面表現出的勇氣、力量與美麗，向過去和現在的女英雌們致敬。
「我想要創作出一種複雜、隨性、愉悅，且香氣令人無法抗拒的香水。我相信一款具有代表性的香水，一款可以傳達情感、價值觀和正面訊息的香水，一款每一個人都能靠它寫出自己故事的香水。」Jacques Cavallier Belletrud解說。eLVes Louis Vuitton香水帶有醒目琥珀色的當代花香調，是完全出人意料且變幻莫測，濃郁的香味充滿力量感，彷彿一款透過嗅覺呈現的雕塑，其曲線與輪廓皆能完美呼應路易威登時尚美學的獨特風格充滿流動性與動感。
eLVes Louis Vuitton主要由保加利亞玫瑰原精加上路易威登獨有的二氧化碳萃取百葉薔薇精油，勾勒出完美象徵成功女性特質。這也是香水史上首次運用在法國格拉斯研發的前所未有之萃取工藝，讓過去一直被視為「沉默之花」的鈴蘭綻放自己的芬芳。黑醋栗、桃子和一絲美味的椰奶香氣味花香基調注入活力；由二氧化碳萃取出的肉桂和生薑精油，則帶來悸動和強大的能量；高純度的龍涎香醚進一步推升了香水的力量；最後，少許廣藿香讓香水的中調更悠揚。
香水瓶採用路易威登香水的代表性圓柱外形，呈現出深邃與充滿活力的紫色，可以搭配以黑色小羊皮與烏木色Monogram帆布製成的旅行裝香水盒。紫色超細纖維內襯精緻並呼應香水色調，而旅行裝香水盒則搭配優雅的銀色金屬扣。
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