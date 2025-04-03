椒鹽烏魚胗、梅香燒嫩雞！元紀28款新菜 演繹台灣味

曾經獲米其林指南一星肯定的「元紀．台灣菜」，本季以記憶中的家鄉與台灣風味為引，並且巧妙融合不同菜系手法，推出「菜脯白玉燉鮮雞」、「脆皮鹹豬肉」、「鳳翼乾坤蝦」、「鴨賞鹹滷豆腐」等28款全新料理，可透過自選式的「體驗式套餐」，讓民眾可一次享用元紀手路菜、家鄉功夫菜等多樣化的滋味。

（左起）元紀副主廚楊朝尹、行政主廚楊菊偉、副主廚李彥錡。記者陳睿中／攝影

台灣的飲食基因，來自閩、粵、客家、原住民的世代交融，也吸收了日治時期與近代西方的影響。元紀本次呈現的料理，除了總經理蔡明倫記憶中的鹿港家鄉味，還有融合行政主廚林菊偉、主廚張志民、副主廚李彥錡、副主廚楊朝尹各自擅長的料理精髓作為基礎，重新詮釋出熟悉而又具創意的風味。

「體驗式套餐」共計區分成「風味前菜」、「湯」、「元紀手路菜」、「家鄉功夫菜」、「飯、麵、餅」、「甘味」等類別，共計提供28款新菜式。擔任「風味前菜」的「迎賓五彩碟」中，「泡菜軟絲捲」是將川燙高麗菜以白醋、糖、香油醃漬入味，並捲入小黃瓜絲、紅甜椒條、薑絲、軟絲條，帶有清新甘甜；「夾心松阪豬」將滷煮松阪肉、豬耳朵的滷汁膠質交疊成凍切片，搭配油潑辣子與醬油膏特製沾醬，脆嫩且富嚼勁。

「湯品」的「菜脯白玉燉鮮雞」將桃園龍潭的陳年老菜脯與老母雞、干貝蒸煮過濾，搭配仿土雞腿肉與新鮮白蘿蔔、3年與10年菜脯燉煮，可享受新鮮蘿蔔與老菜脯的甘美尾韻，另有「酸辣海味盅」等湯品可供選擇。「元紀手路菜」共有7款料理。「桂花蛋香明蝦」 先將鴨蛋炒成油亮香鬆的桂花貌，搭配肥美的明蝦，以及洋蔥、筍絲等配料拌炒。除了可品嚐蝦肉鮮美，也可品嚐桂花配料帶來的豐富口感及層次。

至於另款「鳳翼乾坤蝦」採粵式鑲餡手法，取二節翅去骨填入花枝與蝦漿，再以花椒油與花椒粒、乾辣椒、辣油等辛香料炒香，外酥內嫩、鮮香麻辣。「鮑汁關東刺參」選用日本關東參為主角，口感滑滑嫩彈，內餡包入絞肉、油蔥酥、馬蹄、豬肚丁、香菇丁、蝦乾，再淋上乾鮑汁製成的琉璃芡汁，口感豐富。其他還有「秘製牛肋排」、「燒汁四喜丸」等菜色可選。

「家鄉功夫菜」共有9款菜式。「韭菜鮮蚵捲」將蚵仔、絞肉、韭菜調製成內餡，包入春捲皮後酥炸至金黃上桌。「芥末椒鹽烏魚胗」取用烏魚的胃袋，裹上粉漿後酥炸，並以芥末椒鹽增香，入口嚼勁十足。「梅香燒嫩雞」從台南梅嶺的特色菜延伸而成，使用黑羽雞腿醃製後油炸、再加入特調的梅香醬汁、脆梅一同拌炒，滋味酸爽甘甜。套餐中另有3款「飯、麵、餅」可選，最後再以「甘味」結尾。