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木村拓哉「型男主廚」原型是他！ 小林圭6度摘三星寫傳奇

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
木村拓哉（左）為了融入角色生平第一次染金髮，卻意外與小林圭「撞髮」。圖／摘自IG（＠gurame_tbs）
木村拓哉（左）為了融入角色生平第一次染金髮，卻意外與小林圭「撞髮」。圖／摘自IG（＠gurame_tbs）

首位在法國摘下米其林三星的日籍主廚小林圭（Kei Kobayashi），不但是《法國米其林指南》創立125年以來，首位日籍三星主廚，且拿到三星時才42歲；今年他更創下連續6年、6度拿下三星的輝煌紀錄，已在法國餐飲歷史上寫下不朽傳奇。

出生於1977年8月29日的小林圭來自日本長野縣，是懷石料理廚師的兒子，從小被美食包圍著長大。他因為看了法式料理藝術大師 Alain Chapel 的紀錄片，決心成為法料主廚。小林圭在20歲時來到法國，在三星名廚Gilles Goujon、Alain Ducasse等麾下歷練；2011年在巴黎第一區的皇家宮殿（Palais Royal）與巴黎大堂（Les Halles）之間的靜巷，以自己的名字開了「Kei餐廳（Restaurant Kei Paris）」，隔年就摘下一星，2017 年晉升二星，2020 年榮登三星殿堂。

首位在法國摘下米其林三星的日籍主廚小林圭。圖／摘自Restaurant Kei官方IG（@restaurantkei）
首位在法國摘下米其林三星的日籍主廚小林圭。圖／摘自Restaurant Kei官方IG（@restaurantkei）

米其林評審員認為，「他的料理幾近完美，展現出高超的風味融合與極致精緻的擺盤。他以高品質食材為主角，透過簡約而驚豔的方式展現其本質。」米其林評審員特別肯定小林圭的「烤皇家小龍蝦」、「旺代乳鴿（Pigeon de Vendée）」與甜點，「以備長炭燻烤的皇家小龍蝦搭配甜椒調味，或以紅味噌塗抹的旺代乳鴿。每道菜都精雕細琢，結構清晰可見，而甜點更是達到了令人驚嘆的頂尖水準。」

小林圭奪下三星的空前紀錄，也成為木村拓哉最新電影《型男主廚三星夢：巴黎篇（Grand Maison Paris）》的觸媒。5年前當《天才主廚餐廳》劇集結束時，導演塚原亞由子就對「巴黎三星」的故事有了構想。尤其當小林圭摘下三星、成為首位在法國摘下三星的日籍主廚時，這個想法便更加堅定。

小林圭不但親自擔任《型男主廚三星夢：巴黎篇》的料理監修，在創作劇本時，也與塚原導演緊密合作，幫助團隊深入了解法國Fine Dining餐廳的運作實況，以及一位日本主廚在巴黎奮鬥的種種艱辛。

關於木村拓哉在電影中的金髮造型，有一說是為了致敬小林圭。但是這個說法，已被證實是空穴來風。開拍前木村拓哉染成金髮，是為了融入角色。木村拓哉說：「我並不知道小林主廚的長相，結果在試裝結束後，我才突然想到要搜尋圖片，當下差點嚇到手滑把手機摔下來！」

葡萄優格。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
葡萄優格。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
小林圭著名的「花園」，由爽脆蔬菜與蘇格蘭煙燻鮭魚組成。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
小林圭著名的「花園」，由爽脆蔬菜與蘇格蘭煙燻鮭魚組成。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
醃漬干貝、紅甜菜、黑醋栗。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
醃漬干貝、紅甜菜、黑醋栗。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
小牛胸腺、黃瓜、芒果酸辣醬。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
小牛胸腺、黃瓜、芒果酸辣醬。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
烤羊鞍、佩里戈松露醬、白蘆筍。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
烤羊鞍、佩里戈松露醬、白蘆筍。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
「Kei餐廳」空間鋪陳簡約優雅。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）
「Kei餐廳」空間鋪陳簡約優雅。圖／摘自Restaurant Kei Paris官方IG（@restaurantkei）

木村拓哉 法式料理 米其林

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