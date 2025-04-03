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村上隆 x CASETiFY聯名 客製行李箱、公仔手機殼必收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
村上隆日前出席國際潮流盛事ComplexCon，首度公開亮相村上隆 x CASETiFY：MR. DOB聯名系列產品。圖／CASETiFY提供
村上隆日前出席國際潮流盛事ComplexCon，首度公開亮相村上隆 x CASETiFY：MR. DOB聯名系列產品。圖／CASETiFY提供

創作力十足的日本藝術家村上隆與CASETiFY推出聯名系列啦！超萌的「村上隆 × CASETiFY：MR. DOB」聯名系列不僅推出手機殼，更首度在台開賣限量行李箱，即日起官網開放加入優先購買名單，4月11日正式發售，獨特搶眼風格，潮人們必收藏！

以村上隆的經典角色「MR. DOB」為主題的聯名系列將於4月11日在CASETiFY台灣官網及CASETiFY STUDiO品牌概念店推出，除手機殼、MagSafe配件，還包括MR. DOB客製化行李箱、珍藏版耳機保護殼、耳罩式耳機保護殼、Snappy收藏卡卡套等限量商品，其中行李箱將在「新光三越台北南西店三館門市」獨家發售。

這款「Bounce行李箱」去年12月已於美國與韓國市場搶先上市，掀起收藏熱潮。此次首度推出聯名版，共鈷藍色、櫻桃紅、霧面黑3種潮流配色，支援獨創的SKYLINE和DOT字體客製化設計，僅於韓國、美國、香港、中國、日本及台灣限量發售。

除了行李箱，系列產品還包括超吸睛的立體MR. DOB AirPods保護殼，將經典角色變身為潮玩單品。另有MR. DOB珍藏版耳罩式耳機保護殼，融入標誌性大耳朵設計，耳朵上的文字元素展現潮流態度。此外，MR. DOB收藏卡卡套融合村上隆標誌性色彩美學，為各類型卡片帶來存在感十足的收納空間。

為滿足藝術愛好者需求，此次更推出MR. DOB手機殼造型人偶盲盒，這也是CASETiFY首度推出盲盒產品，延續系列藍、粉、白經典配色，為收藏家們帶來更多驚喜。

MR. DOB SNAPPY收藏卡卡套，售價2,580元。圖／CASETiFY提供
MR. DOB SNAPPY收藏卡卡套，售價2,580元。圖／CASETiFY提供
村上隆 x CASETiFY：MR. DOB客製化行李箱，於新光三越台北南西店三館門市獨家發售。圖／CASETiFY提供
村上隆 x CASETiFY：MR. DOB客製化行李箱，於新光三越台北南西店三館門市獨家發售。圖／CASETiFY提供
村上隆與CASETiFY聯合創辦人暨執行長吳培燊。圖／CASETiFY提供
村上隆與CASETiFY聯合創辦人暨執行長吳培燊。圖／CASETiFY提供
MR. DOB珍藏版耳機保護殼，售價9,740元。圖／CASETiFY提供
MR. DOB珍藏版耳機保護殼，售價9,740元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY首度推出盲盒產品，MR. DOB手機殼造型人偶盲盒，售價1,600元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY首度推出盲盒產品，MR. DOB手機殼造型人偶盲盒，售價1,600元。圖／CASETiFY提供
村上隆日前出席國際潮流盛事ComplexCon，首度公開亮相村上隆 x CASETiFY：MR. DOB聯名系列產品。圖／CASETiFY提供
村上隆日前出席國際潮流盛事ComplexCon，首度公開亮相村上隆 x CASETiFY：MR. DOB聯名系列產品。圖／CASETiFY提供
MR. DOB珍藏版耳罩式耳機保護殼，售價3,550元。圖／CASETiFY提供
MR. DOB珍藏版耳罩式耳機保護殼，售價3,550元。圖／CASETiFY提供

日本 標誌 行李箱

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