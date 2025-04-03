「統一集團生活美學館」盛大開展 單日觀展人次破萬人

去年強吸15萬觀展人潮的「統一集團生活美學館」再度登場，「2025統一集團生活美學館」，3日於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大開幕，集結統一集團旗下30個生活品牌，預計單日觀展人次突破萬人。

展覽自4月3日至4月6日連續四天舉行，不僅有精彩舞台表演、限時優惠與新品試吃，更加碼推出消費滿額抽萬元禮券活動，買得越多中獎機率越高。

統一集團表示，一年一度的「統一集團生活美學館」，展現了集團的品牌資源整合力，今年展館規模再升級，匯聚了30個深受消費者喜愛的生活品牌，打造一站式生活美食饗宴，讓民眾透過沉浸式品牌體驗，一次購足、輕鬆享受美味與樂趣。開展首日的早鳥可頌禮一開放即被搶領一空，每日限量百份「昂舒巴黎奶油可頌」免費發放，酥脆層次搭配濃郁奶油香氣，保證一嚐就愛。

購物不只享優惠，還有好禮等你拿只要買就「兌」了！在8F時代會館展場單筆消費滿129元，憑發票即可兌換限量生活好禮乙份（每人限領一次，送完為止）。當日累積消費滿299元，除了可獲得BEING sport或BEING spa優惠券乙張以外，還能兌換摸彩券參加每日的抽獎活動，大獎萬元禮券等你帶回家。

《統一集團生活美學館》四天舞台活動精彩紛呈，還有不定期好禮送不停！大小朋友最愛的OPEN!家族攜手雪鈴兔波波、波堤獅、酷樂+雪樂貓輪番登場，與粉絲互動遊戲，送出小禮物。此外，BEING sport健身教練則是帶來拳擊有氧主題運動，邀請大家一起燃燒活力，享受「動吃動」的健康樂趣！統一生活食品館舉辦趣味滿分的「幸運骰子樂」PK賽，挑戰成功者直接整箱泡麵帶回家。

今年的統一集團生活美學館再度成為各品牌美味新品亮相的舞台！昂舒巴黎推出全新法式奶油雪茄捲、可麗露；COLD STONE酷聖石四款全新口味搶先登場，嚐鮮價只要100元！晨光多款生土司餐點與Bellopane貝洛邦歐式麵包分別推出展場限定的現做烘焙美味餐點，絕對值得一試。雪淋霜、思樂冰、不可思議茶BAR帶來展場限定風味，還有CITY PRIMA精品美式，以及櫻花限定版氣泡飲等多款人氣飲品、冰品不定時推出買一送一優惠，逛展時清涼暢飲、開心購物。

Semeur聖娜指定現烤麵包買三送一，瑞穗鮮乳、統一陽光展場限定優惠組合開賣，茶裏王組合價8折起、Cophi 精品咖啡豆5折起。21Plus指定烤雞品項79折，心焙雞精禮盒推出展場限定優惠，憑媽媽手冊加入好友還可再免費獲得價值149元心焙雞精一包，超值優惠錯過可惜！此外，Mister Donut、星巴克、CupiCho精品巧克力專賣店、FIJI WATER、BEING spa、BEING sport等眾多品牌均推出展場限定折扣。還有統一蛋糕屋、icash2.0、牛乳石鹼也帶來滿額加碼贈好禮活動。統一生活食品館(滿漢大餐Gold系列、統一麵小時光麵館、巷口拌麵、大補帖、來一客)則是準備了單筆99元滿額遊戲，保證人人都有獎。