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曾入選500盤！木村拓哉現身天母 造訪這家「牛肉麵店」店址曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
木村拓哉日前旋風訪台，現身松山機場和粉絲合照。記者王聰賢／攝影
木村拓哉日前旋風訪台，現身松山機場和粉絲合照。記者王聰賢／攝影

日本天王木村拓哉近日旋風訪台，所到之處皆引起偶像旋風。4月3日現身產品代言記者會後，木村拓哉直接現身台北天母的「天東86牛肉麵」用餐。此間店乃是天母知名餐廳，同時也曾入選「500盤」評鑑名單之中。

木村拓哉對於台灣美食情有獨衷，過去拍攝台灣觀光宣傳影片時，就曾大嗑小籠包、芒果冰、烏龍茶等台灣代表美食，還曾在個人IG發佈「佳德鳳梨酥」、「王師父餅舖」的限時動態。

此次前往用餐的「天東86牛肉麵」鄰近天母運動公園，自原本的麵攤起家，至今在台北已有多間分店。店內湯頭標榜保留30年秘方，並且添加花椒增添辛鮮香氣。店內提供有「麻辣牛魔王雙料冠軍麵」、「麻辣川味牛肉麵」、「天東爆筋牛肉麵」等多種麵食，內行的熟客還會再搭配店內的滷味與奶茶一同享用。目前在google map累積有超過800則評價，平均獲得4.5分。

憑藉著美味的餐點，「天東86牛肉麵」曾經被知名建築師陳瑞憲列為「500盤」推薦名單之一。他針對店內的「天東爆筋川味牛肉麵」表示，「這一碗麵讓我覺得很有趣，我愈吃好像愈知道它在做什麼，是需要時間去了解的麵。」隨著此次木村大神降臨，估計未來人氣又將水漲船高。

陳瑞憲在「500盤」中推薦「天東86牛肉麵-天東爆筋川味牛肉麵」。圖／天東86牛肉麵提供
陳瑞憲在「500盤」中推薦「天東86牛肉麵-天東爆筋川味牛肉麵」。圖／天東86牛肉麵提供

天母 木村拓哉 美食

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