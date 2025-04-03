Nintendo Switch 2發表！台灣售價14380元 最快7月上市

任天堂在Nintendo Direct線上直播發表會中，正式公開了Nintendo Switch 2的詳細硬體規格，螢幕變大、支援最高120fps更新率、HDR，聲音表現與散熱也都升級，內建儲存空間由前代的32GB擴充至256GB，Joy-Con 2控制器則是新增了滑鼠操作模式。功能上最大亮點是加入更有多人互動性的「GameChat」功能，還同步攜手多個遊戲大廠公開了數十款超精彩的Switch 2首發遊戲。

任天堂發表最新遊戲機Nintendo Switch 2。圖／摘自發表會

Switch 2將於6月5日在日本及北美首發，任天堂官網也同步公告了台灣售價，單機14,380元，《瑪利歐賽車世界》同捆包15,580元，上市前將會在台舉辦「Nintendo Switch 2體驗會」，但可能要到7～9月間才會在台灣正式上市。

此次任天堂首度推出日本版/多國語言2種版本，售價也有差異，單機售價49,980日圓，但日本專用機除了只支援日語，玩家帳戶地區也只能設在日本，購買遊戲的eShop商城也僅限日版使用，相信是為了保護國內玩家權益，同時也杜絕境外水貨銷售的疑慮。

Switch 2的螢幕尺寸從6.2吋螢幕升級至7.9吋。圖／摘自發表會

相較於前代的6.2吋螢幕，Switch 2的螢幕尺寸升級7.9吋，但主機本體厚度仍保持在13.9mm輕薄設計。螢幕畫素也有感提升，支援最高達120fps的畫面更新率，帶來更流暢的畫面體驗。HDR技術則可讓畫面色彩更鮮明生動，搭配全新底座可在螢幕上享受最高4K的畫質。

Joy-Con 2控制器新增了滑鼠操作模式，可針對遊戲內容進行細緻的動作操作。圖／摘自發表會

Joy-Con 2控制器也大幅更改設計，與主機改採磁吸式連接，尺寸隨著機身也放大，最特別的是新增了滑鼠操作模式，讓玩家可更細緻精準地操作進行遊戲，依據不同遊戲還可以同時使用左右控制器滾動操作，進一步提升遊戲互動體驗。

全新「GameChat」遊戲聊天功能，可在玩遊戲的同時與朋友共享遊戲畫面，語音互動聊天。圖／摘自發表會

功能上最大的亮點，是任天堂首次推出的「GameChat」遊戲聊天功能，可在玩遊戲的同時與朋友共享遊戲畫面，語音互動聊天，或可在朋友遊戲卡關時給予建議，增加玩家之間的交流互動。為了GameChat順利運作，Switch 2也提升了內建喇叭與麥克風興盛，加入立體聲音效，交談時則會自動降低遊戲音及周圍雜音，保留玩家聲音。另外，GameChat也可搭配同步推出的Switch 2專用攝影機使用。

Nintendo Switch 2搭配專用攝影機，可以讓遊戲聲光效果更有沉浸感。圖／摘自發表會

Switch 2也採用了全新的轉軸式支架，支援更大角度調整，在主機頂部也新增了USB Type-C接口，可與攝影機連接或在遊戲同時充電，新版底座則是內建了散熱風扇，有效協助主機散熱，都可以升級遊戲時的使用體驗。

新版底座內建散熱風扇，有效協助主機散熱。圖／摘自發表會

除了同步上市的首發遊戲《瑪利歐賽車世界》，今年任天堂還將推出數款Switch 2專用遊戲，包括《咚奇剛蕉力全開》、《卡比的馭天飛行者》、《ZELDA無雙封印戰記》等，Switch 2也可以相容幾乎所有現有Nintendo Switch遊戲，另外官方也宣布推出「Switch 2 Edition」，可以為現有已發售的部分遊戲加上升級包，提升圖像解析度或加入Nintendo Switch 2獨有的玩法等。

Nintendo Switch 2 Pro控制器。圖／摘自發表會