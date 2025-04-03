重返你的1998！信義威秀改裝掀「回憶殺」 出示當年小物換限量免費電影票

信義威秀宣布即日起影廳內裝全面更新、兩棟樓面蛻變，未來將提供更多影迷舒適觀影空間，而為了慶祝改裝完成推出，近日信義威秀也推出一系列好康活動，包括04/11(五)只要「iShow會員」臨櫃購買電影全票、並出示1998年相關物品，即有機會獲得「免費電影票2張」，邀請影迷一起慶賀，掀起影迷回憶殺。

目前的台北信義威秀影城，是當年全台第一家複合式影城指標，自1998年開幕以來，陪伴許多台北人的青春，不僅僅是聚會約會的集合地標，國際影星湯姆克魯斯主演《不可能的任務2》也曾在此地舉行首映，是許多影迷心中的美好回憶。

2000年阿湯哥親自來台參與「不可能的任務2」首映記者會在威秀。圖為湯姆克魯斯（左）、導演吳宇森（右）。圖／聯合報系資料照

威秀表示，出示代表1998年的物品，例如當年的電影票根、電影海報、硬幣、球員卡、畢業證書、結婚證書....等，「可明確辨識年份」又充滿意義的懷舊小物。

1998年的威秀是許多人的聚會地標，充滿台北人的青春。圖／聯合報系資料照

影城員工也會在活動期間4月11日起，特別換上當年制服為大家服務，特別的是影城販賣部也將重現當年場景，搭配當時最紅的葡式蛋塔、古早台味爆米花、台式甘梅等，要帶領觀眾重返青春時期約會與家人聚會時光。

信義威秀影城影廳內外空間更新。圖／威秀影城提供

信義威秀影城全新改裝細部。圖／威秀影城提供

信義威秀影城全新改裝細部。圖／威秀影城提供

信義威秀影城影廳內外空間更新。圖／威秀影城提供