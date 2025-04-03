重返你的1998！信義威秀改裝掀「回憶殺」 出示當年小物換限量免費電影票
信義威秀宣布即日起影廳內裝全面更新、兩棟樓面蛻變，未來將提供更多影迷舒適觀影空間，而為了慶祝改裝完成推出，近日信義威秀也推出一系列好康活動，包括04/11(五)只要「iShow會員」臨櫃購買電影全票、並出示1998年相關物品，即有機會獲得「免費電影票2張」，邀請影迷一起慶賀，掀起影迷回憶殺。
目前的台北信義威秀影城，是當年全台第一家複合式影城指標，自1998年開幕以來，陪伴許多台北人的青春，不僅僅是聚會約會的集合地標，國際影星湯姆克魯斯主演《不可能的任務2》也曾在此地舉行首映，是許多影迷心中的美好回憶。
威秀表示，出示代表1998年的物品，例如當年的電影票根、電影海報、硬幣、球員卡、畢業證書、結婚證書....等，「可明確辨識年份」又充滿意義的懷舊小物。
影城員工也會在活動期間4月11日起，特別換上當年制服為大家服務，特別的是影城販賣部也將重現當年場景，搭配當時最紅的葡式蛋塔、古早台味爆米花、台式甘梅等，要帶領觀眾重返青春時期約會與家人聚會時光。
信義威秀影城【iShow會員專屬禮】免費電影票兌換活動辦法與時間地點如下：
● 活動地點：台北信義威秀影城
● 活動數量：限量發送共198份，數量有限發完為止。
● 活動時間：04/11(五)早上08:00開放排隊，08:30開始發放號碼牌，每人每會員限領取乙份。
● 需「本人」於現場等候，排隊以人為單位，不得以其他物品替代，購票後方可於活動接待桌領取贈品。排隊動線以現場公告為準。
● 出示物品以上方標有明顯年份1998為辨識。
● 活動購票僅限臨櫃購買當下已開放之場次，不保證指定場次座位
● 不適用於網路、APP、自動取/購票機及各通路平台訂票。
●「免費電影兌換券」票券使用期限：05/31止，逾期則失效。
※ 報導內容僅為資訊分享，如有誤植或更動均以現場實際公告為準
其餘未盡事宜及相關規範請依官方公告為準，更多活動詳情請洽威秀影城網站查詢，並以官方活動現場實際告示為準。
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