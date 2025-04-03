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搭名人郵輪環遊世界111天免百萬！KKday即起限量開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
名人極致號的海上綠野天然草地The Lawn Club，可盡情欣賞無盡海景。圖/名人郵輪提供
名人極致號的海上綠野天然草地The Lawn Club，可盡情欣賞無盡海景。圖/名人郵輪提供

郵輪環遊世界免百萬！榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為「移動式海上星級酒店」的名人郵輪，即日起與亞洲最大旅遊電商KKday及多家台灣旅行社，共同開賣品牌史上最盛大的111天「Grand Voyage 環球之旅」航程，一次橫跨南北半球共15國、造訪多達57個人氣景點。

此外，看好下半年度旅遊高峰，名人郵輪也攜手KKday，同步推出多條全球航線超值優惠，北至阿拉斯加極地冰川、南至澳洲雪梨，5至15晚不等的多種航程選擇，雙人成行最低8萬有找，輕鬆展開頂級海上假期。

全程共111天、食宿娛樂全包的「Grand Voyage 環球之旅」，由名人郵輪旗下人氣船艦名人極致號（Celebrity Solstice）執航，該船將於2026年全面升級。航程將跨越北美洲、大洋洲與亞洲共15個國家，預計2026年9月13日自加拿大溫哥華啟航，以美國阿拉斯加為首站，途經夏威夷群島、大溪地和斐濟群島、紐西蘭、澳洲、南太平洋群島與亞洲多國等57個目的地，最終於2026年12月31日抵達香港並停留兩晚，旅客可在名人極致號上欣賞維多利亞港年度最盛大的海上跨年煙火。此航程由9段經典航次組成，亦可分段訂購。

除了環球之旅外，KKday即日起同步推出名人郵輪全球航程超值優惠，凡購買名人郵輪指定行程，加碼再贈價值超過2萬元的全程Wi-Fi及酒水方案。指定行程包含Celebrity Ascent名人海極號，在7月至9月提供羅馬、巴塞隆納和雅典登船，前往希臘、土耳其和馬爾他等目的地的8至12晚東地中海航程，優惠價每人64,285元起；Celebrity Infinity名人無極號7、8月東地中海8天7夜的土耳其及希臘跳島之旅，優惠價每人48,615元起。以上價格可能因美金匯率浮動，最終價格以實際訂購為準。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

相關資訊可查KKday官網名人郵輪專區：https://reurl.cc/W0kae5

名人極致號將帶領旅客從美國阿拉斯加出發，開啟為期111天的南北半球之旅。圖/名人郵輪提供
名人極致號將帶領旅客從美國阿拉斯加出發，開啟為期111天的南北半球之旅。圖/名人郵輪提供
在111天的環球之旅中，名人極致號將帶領旅客深入紐西蘭，感受大自然的魅力。圖/名人郵輪提供
在111天的環球之旅中，名人極致號將帶領旅客深入紐西蘭，感受大自然的魅力。圖/名人郵輪提供
名人郵輪將在2026年12月31日駛入香港，旅客可在船上觀賞維多利亞港跨年煙火秀。圖/名人郵輪提供
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希臘 羅馬 郵輪

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