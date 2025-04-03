以軍演、公民運動展時代精神 袁廣鳴美洲首展今亮相
作品以以軍事演習或公民運動等時刻，透過視覺效果傳達時代精神而聞名的袁廣鳴，今起在舊金山即將展開其個人首次在美洲的個展，共有多媒體裝置、錄像和繪畫等9件作品，將於舊金山亞洲藝術博物館一路展至7月7日。
由文化部駐洛杉磯台灣書院與美國舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）合辦的《袁廣鳴：日常戰爭》（Everyday War）展，今揭開序幕。本次為袁廣鳴於美洲的首檔個展，題材從他的生活經驗，擴及全球化下不同尺度的緊張關係。
文化部說，袁廣鳴新作錄像作品《日常戰爭》，藉由對客廳空間的佈局及運鏡，隱喻台灣時代精神的焦慮感；動力裝置作品《預言》，再現遭受劇烈震動的餐桌椅，使觀眾思考激烈變動背後的成因；錄像作品《佔領第561小時》以理性、壯觀的視角帶領觀眾重返太陽花學運群眾進入議會現場。袁廣鳴透過各種不同媒材反映當代社會議題下個人尺度的不安，促使觀眾深入思考日常生活及公民社會的關聯。
駐洛杉磯台灣書院表示，袁廣鳴1984年開始從事錄像藝術創作，為台灣錄像藝術的開拓者，活躍於國際藝術圈，2024年受邀為第60屆「威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表藝術家，並由亞洲藝術博物館資深策展人陳暢（Abby Chen）擔任主要策展人，當時即獲英文、德文、義大利文等多國媒體報導撰述，顯見其跨越國界，反映全球情勢的深度共鳴。
此次個展延續其策展理念並擴增作品，於博物館的新展廳重新策劃推出，期待再續好評，將藝術家詮釋的台灣當代社會及全球議題分享給美西觀眾。
文化部也說，亞洲藝術博物館為全球致力於亞洲藝術的重要文化機構之一，自2019年起將策展領域拓展至亞洲當代藝術創作，展現亞洲的多元、活躍及流動性。展覽開幕後，袁廣鳴將於4月5日參與館內「Night of ideas」（思想之夜）交流論壇。
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