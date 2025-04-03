快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

「黑松100周年紀念罐」開箱！同步送百萬豪車、旅遊金

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「黑松100周年紀念禮盒」內含兩罐紀念版黑松沙士和一張超限量造型悠遊卡，全台限量3,000組。圖/黑松提供
「黑松100周年紀念禮盒」內含兩罐紀念版黑松沙士和一張超限量造型悠遊卡，全台限量3,000組。圖/黑松提供

國民品牌「黑松」今年迎來企業創立100周年的重要里程碑，即日起以「黑松100轉動．感動」為主題，展開一系列回饋活動。其中包括限量版「黑松沙士－黑松 100周年紀念罐」，並打造數位互動體驗「黑松時光地圖」，邀請大家來場黑松回憶之旅。此外，「黑松100百萬狂享趣」系列優惠活動同步登場，有百萬豪車及千項好禮大放送。

限量版的「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」採時尚瘦長罐身設計，運用經典的「王冠」瓶蓋商標喚起消費者的回憶，結合松針意象與八菱鏡圖，詮釋「轉動．感動」的理念，傳遞透過每一次轉開瓶蓋，都能感受到美好與歡樂的寓意。黑松同步推出「黑松100周年紀念禮盒」，內含兩罐「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」，以及超限量「黑松沙士造型悠遊卡」，迷你版黑松沙士更是萌度破表。紀念禮盒全台限量3,000組，售價479元，4月16日起在家樂福限定獨家販售。

與插畫家「馬賽 Kyo」合作，透過馬賽童趣、活潑的筆觸打造出繽紛趣味的「黑松時光地圖」，納入100年來重要的黑松記憶，包含黑松公司的前身「進馨商會」、柑仔店外的「黑松琺瑯招牌」、台北的經典地標「黑松廣告塔」，就連黑松沙士、黑松汽水、FIN、黑松茶花、黑松 C&C、韋恩咖啡等黑松旗下產品也化身可愛插畫出現在地圖中。民眾可坐上時光機進入地圖中的場景，只要上傳個人照即可隨機穿越至過去的台灣街頭，出現在黑松歷史照片中開啟一場復古潮旅。

此外，點擊地圖中的地標，還能了解黑松100年來的趣味故事與知識，進一步挑戰「黑松小故事知識王」。即日起至5月27日15點59分，凡是完成「時光穿越機」及「黑松小故事知識王」任一數位體驗互動（互動內容可重複參加），並綁定黑松LINE官方帳號，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中Apple iPhone 16 128G、Apple Watch、拍立得相機、LINE POINTS點數等好禮。

為回饋消費者，黑松也大手筆祭出「黑松100百萬狂享趣」活動，即日起至5月27日15點59分，於全通路購買指定黑松商品任一瓶，掃描瓶蓋內QR CODE或至活動官網以LINE帳號綁定黑松會員並登錄瓶蓋序號，不僅可立即抽「百萬日圓旅遊金」、「百萬韓元旅遊金」、「千張電子禮券」等多樣大獎，還可累積抽百萬豪車 LEXUS LBX Active+。可參考活動網站：https://campaign.heysong.com.tw/hs10020250402

除了開蓋抽獎外，還有「登錄發票抽」。活動期間只要購買黑松任一飲料品項，至活動官網綁定黑松會員，並登錄購買發票號碼，即可抽「黑松100周年黃金紀念幣」。7-ELEVEN、全家便利商店登錄發票，再抽「Marshall Acton III Bluetooth 三代藍牙喇叭」等通路獨家萬元好禮。

「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」瓶身融入經典「王冠」瓶蓋商標，結合松針意象與八菱鏡圖，詮釋「轉動．感動」的設計理念。圖/黑松提供
「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」瓶身融入經典「王冠」瓶蓋商標，結合松針意象與八菱鏡圖，詮釋「轉動．感動」的設計理念。圖/黑松提供
「黑松100周年紀念禮盒」內的迷你版黑松沙士、萌度破表。圖/黑松提供
「黑松100周年紀念禮盒」內的迷你版黑松沙士、萌度破表。圖/黑松提供
國民品牌黑松歡慶100周年，特別推出「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」。圖/黑松提供
國民品牌黑松歡慶100周年，特別推出「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」。圖/黑松提供

LINE 地圖 發票

延伸閱讀

LINE用美女頭像稱「單親媽賺奶粉錢」 61歲男信以為真險買點數遭詐

老嘉義人共同回憶原全買賣場長頸鹿地標斷頭落地消失 地標由來揭秘

特權？「百億賭王」九州總裁交保豪車開進法院載人 中院：維安考量

更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 陳政谷直奔私人豪車離去

相關新聞

蛋皮取代麵粉、雞胸肉換五花肉 長輩吃潤餅改這樣防嗆咳

清明節到來，許多人都會品嘗應景食物「潤餅」，考量高齡長輩咀嚼吞嚥困難，進食不易消化，高雄市立小港醫院建議民眾在家為長輩客...

重返你的1998！信義威秀改裝掀「回憶殺」 出示當年小物換限量免費電影票

信義威秀宣布即日起影廳內裝全面更新、兩棟樓面蛻變，未來將提供更多影迷舒適觀影空間，而為了慶祝改裝完成推出，近日威秀也推出...

搭名人郵輪環遊世界111天免百萬！KKday即起限量開賣

搭郵輪環遊世界免百萬！榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為「移動式海上星級酒店」的名人郵輪，即日起與亞洲最大旅...

以軍演、公民運動展時代精神 袁廣鳴美洲首展今亮相

作品以以軍事演習或公民運動等時刻，透過視覺效果傳達時代精神而聞名的袁廣鳴，今起在舊金山即將展開其個人首次在美洲的個展，共...

「黑松100周年紀念罐」開箱！同步送百萬豪車、旅遊金

國民品牌「黑松」今年迎來企業創立100周年的重要里程碑，即日起以「黑松100轉動．感動」為主題，展開一系列回饋活動。其中...

冠軍麵包變蛋糕！吳寶春Ｘ法朋「荔枝玫瑰鮮奶油蛋糕」

母親節要如何表心意？一塊充滿甜蜜滋味的蛋糕，是許多人必選項目。今年台灣烘焙界的雙雄—Le Ruban Pâtisseri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。