「黑松100周年紀念罐」開箱！同步送百萬豪車、旅遊金

國民品牌「黑松」今年迎來企業創立100周年的重要里程碑，即日起以「黑松100轉動．感動」為主題，展開一系列回饋活動。其中包括限量版「黑松沙士－黑松 100周年紀念罐」，並打造數位互動體驗「黑松時光地圖」，邀請大家來場黑松回憶之旅。此外，「黑松100百萬狂享趣」系列優惠活動同步登場，有百萬豪車及千項好禮大放送。

限量版的「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」採時尚瘦長罐身設計，運用經典的「王冠」瓶蓋商標喚起消費者的回憶，結合松針意象與八菱鏡圖，詮釋「轉動．感動」的理念，傳遞透過每一次轉開瓶蓋，都能感受到美好與歡樂的寓意。黑松同步推出「黑松100周年紀念禮盒」，內含兩罐「黑松沙士－黑松100周年紀念罐」，以及超限量「黑松沙士造型悠遊卡」，迷你版黑松沙士更是萌度破表。紀念禮盒全台限量3,000組，售價479元，4月16日起在家樂福限定獨家販售。

與插畫家「馬賽 Kyo」合作，透過馬賽童趣、活潑的筆觸打造出繽紛趣味的「黑松時光地圖」，納入100年來重要的黑松記憶，包含黑松公司的前身「進馨商會」、柑仔店外的「黑松琺瑯招牌」、台北的經典地標「黑松廣告塔」，就連黑松沙士、黑松汽水、FIN、黑松茶花、黑松 C&C、韋恩咖啡等黑松旗下產品也化身可愛插畫出現在地圖中。民眾可坐上時光機進入地圖中的場景，只要上傳個人照即可隨機穿越至過去的台灣街頭，出現在黑松歷史照片中開啟一場復古潮旅。

此外，點擊地圖中的地標，還能了解黑松100年來的趣味故事與知識，進一步挑戰「黑松小故事知識王」。即日起至5月27日15點59分，凡是完成「時光穿越機」及「黑松小故事知識王」任一數位體驗互動（互動內容可重複參加），並綁定黑松LINE官方帳號，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中Apple iPhone 16 128G、Apple Watch、拍立得相機、LINE POINTS點數等好禮。

為回饋消費者，黑松也大手筆祭出「黑松100百萬狂享趣」活動，即日起至5月27日15點59分，於全通路購買指定黑松商品任一瓶，掃描瓶蓋內QR CODE或至活動官網以LINE帳號綁定黑松會員並登錄瓶蓋序號，不僅可立即抽「百萬日圓旅遊金」、「百萬韓元旅遊金」、「千張電子禮券」等多樣大獎，還可累積抽百萬豪車 LEXUS LBX Active+。可參考活動網站：https://campaign.heysong.com.tw/hs10020250402。