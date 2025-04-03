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冠軍麵包變蛋糕！吳寶春Ｘ法朋「荔枝玫瑰鮮奶油蛋糕」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
荔枝玫瑰麵包是吳寶春在2010世界麵包大師賽冠軍作品，今年化身為蛋糕。圖/ 吳寶春麵包店提供
荔枝玫瑰麵包是吳寶春在2010世界麵包大師賽冠軍作品，今年化身為蛋糕。圖/ 吳寶春麵包店提供

母親節要如何表心意？一塊充滿甜蜜滋味的蛋糕，是許多人必選項目。今年台灣烘焙界的雙雄—Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊與吳寶春麥方店首度攜手推出「荔枝玫瑰鮮奶油蛋糕」，以台灣在地食材，結合國際認證的精湛烘焙技法，打造溫柔細膩的新甜點。

「荔枝玫瑰麵包」是吳寶春在2010世界麵包大師賽奪冠的作品，當時獲得評審群盛讚：「吳寶春作出最好吃的歐式麵包。」此次與法朋烘焙甜點坊合作，保留了原作中的台灣在地荔枝乾、荔枝與玫瑰花瓣，充滿台灣風味的蛋糕就此誕生。

蛋糕體選以日本人稱作「天使的禮物（天使からの贈り物）」的戚風蛋糕，其外形樸實、口感綿密，最重要的是食材講究、風味原始，呈現鬆軟卻不甜膩的滋味，也完全符合現代人的飲食觀。此外，選用北海道鮮奶油搭配戚風蛋糕，濃厚的乳香撲鼻，入口卻是淡雅清爽，絲滑的柔順感宛如雪花在嘴裡化開般爽口，獨特的閃亮光澤也讓人為之著迷。

吳寶春維持「將荔枝當成墨水，而荔枝乾是強而有力的頓處，玫瑰花瓣是藏鋒，隱約的花香則是悠揚收尾」的作法；輔以法朋烘焙甜點坊主廚李依錫對食材特性的深厚知識與專業技法，巧妙調配的蛋糕體，蓬鬆輕盈、嘗來爽口細緻。兩位匠人級的大師攜手之作，被形容為「彷彿以書法意境揮灑出令人激賞的味道」，是母親節感謝與祝福的最美滋味。

即日起至5/1預購母親節蛋糕，可享預購優惠，包括會員提貨時加贈母親節康乃馨花束1份、母親節小卡一張，會員訂購加碼贈送麵包金100元（限門市活動），以及原價1,480元、活動預購價1,280元。提貨地點在吳寶春麥方旗艦店：台北市信義區信義路五段124號126號1F。

吳寶春（圖左）與李依錫聯名玫瑰荔枝之冠軍蛋糕。圖/ 吳寶春麵包店提供
吳寶春（圖左）與李依錫聯名玫瑰荔枝之冠軍蛋糕。圖/ 吳寶春麵包店提供
荔枝玫瑰麵包是吳寶春在2010世界麵包大師賽冠軍作品，今年化身為蛋糕。圖/ 吳寶春麵包店提供
荔枝玫瑰麵包是吳寶春在2010世界麵包大師賽冠軍作品，今年化身為蛋糕。圖/ 吳寶春麵包店提供

母親節 荔枝

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