連20年三星、傳奇名廚芮吉斯‧馬康首度來台！快閃3天

擁有博古斯（Bocuse d'Or）大賽金牌、連續20年獲得米其林三星及綠星榮耀的法國傳奇名廚芮吉斯‧馬康（Régis Marcon），將於5月21日至23日首度登台，與台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930Ｘ高山英紀主廚展現師徒聯手、絕無僅有的限量饗宴與大師論壇。

芮吉斯．馬康（Régis Marcon）是當代法國料理最具影響力的代表人物之一。他在2005年即勇奪世界頂級廚師最高殿堂、有「廚藝奧運」之稱的Bocuse d’Or金牌，且自2005年起連續20年蟬聯米其林三星，並獲頒象徵永續精神的米其林綠星。米其林指南盛讚他不僅是卓越的廚師及創業家，更是備受尊敬的美食權威；他也推動法國餐飲教育革新，獲法國政府表彰藝術與文學騎士勳章等國家級榮譽。

馬康主廚來自法國奧弗涅山區，擅長從自然中汲取靈感，將山林野蕈及在地自然食材，化為層次豐富、優雅純粹的法式饗宴。他長年實踐「自然與餐桌共生」理念。此次來台，他將與愛徒巴黎廳1930Ｘ高山英紀主廚獻藝，以料理回應自然，獻上一場山野走向米其林的傳承之作。

除了廚藝上的成就，馬康主廚更以推動餐飲教育改革為使命。他不僅與多所烹飪學校合作，也培育出多位國際級料理人才，如其子保羅．馬康（Paul Marcon）摘下2025年Bocuse d’Or金牌，為父子兩代締造傳奇時刻。此次「巴黎廳1930Ｘ高山英紀與米其林三星大師論壇」中，馬康主廚將分享他如何以教育傳承料理的核心價值，並探討Fine Dining在永續與創新浪潮中的未來可能，為台灣餐飲界注入新的啟發與視野。

主廚傳承晚宴

日期：5月21日（三）、5月22日（四）

地點：巴黎廳1930Ｘ高山英紀

費用：每位36,000 + 10%元（含Wine Pairing）

電話：02-2597-1234轉巴黎廳1930Ｘ高山英紀

巴黎廳1930Ｘ高山英紀與米其林三星大師論壇

從山野到米其林：Marcon主廚的料理藝術與人才培育哲學

日期：2025年5月23日（五）

地點：台北亞都麗緻大飯店

費用：每位3,900元（含主廚最新著作《水果料理百科》中文版）