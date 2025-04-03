蛋皮取代麵粉、雞胸肉換五花肉 長輩吃潤餅改這樣防嗆咳

清明節到來，許多人都會品嘗應景食物「潤餅」，考量高齡長輩咀嚼吞嚥困難，進食不易消化，高雄市立小港醫院建議民眾在家為長輩客製化潤餅，外皮可換成蛋皮，五花肉改低脂雞胸肉或舒肥雞肉，糖粉和花生粉減量，且撒在菜餚中間以免引發嗆咳，記得提醒長輩細嚼慢嚥、分次進食，

高雄65歲以上人口逾54萬人，超過20％，2月步入超高齡社會。針對高齡者的飲食，高雄市立小港醫院提出兼顧美味與吞嚥安全的改良版潤餅製作建議。營養室主任王馨羚表示，可以從選材、調味、口感變化三方面著手，讓養生潤餅更可口；選擇質地較柔軟的食材，並避免過於乾硬或難以咀嚼的配料。

營養師指出，傳統潤餅內餡多以高油脂的五花肉或香腸為主，長輩消化功能較弱，容易造成腸胃負擔。因此潤餅皮可換成蛋皮，五花肉改為低脂的雞胸肉或舒肥雞肉，豆乾絲可改成板豆腐絲；蔬菜可以選擇高麗菜和紅蘿蔔，豆芽菜可以改成小黃瓜或冬瓜，煮到軟爛，糖粉和花生粉減量，且撒在菜餚中間，因有濕潤度會與菜餚包覆起來，不會散開，引起嗆咳。

此外，長輩在進食時也應留意以下原則，1.若長輩牙口不好，可將食材切碎或製作成泥狀，減少吞嚥困難的風險。2.請長輩進食時應保持端正坐姿，避免仰頭進食，以降低嗆咳機率。3.提醒長輩小口進食，細嚼慢嚥，避免一次吃過多或誤嚥。