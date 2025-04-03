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史上最完美竹馬寬植！男神朴寶劍的私服搭後背包帥翻了
2025春夏，CELINE推出全新男士雙肩後背包，以深具品牌識別度的TRIOMPH標誌歷史美學碰撞現代極簡新風潮。TRIOMPHE標誌壓花牛皮革以及標誌印花二款面料材質的「高顏值」後背包，立刻風靡全球時尚型男：近日因Netflix熱播韓劇《苦盡柑來遇見你》再掀話題的CELINE品牌大使朴寶劍，私下偏好休閒穿搭，不論是搭配TEDDY棒球外套，或是素淨白T恤、牛仔褲搭配無袖V領羊毛背心，都會帶上TRIOMPHE雙肩後背包伴隨日常出行，堪稱完美男友穿搭範本。
台灣潛力新星彭千佑則以簡約穿搭解鎖清爽學院風造型，搭配TRIOMPHE雙肩後背包，洋溢著青春氛圍。除此之外，接演日版《我的ID是江南美人》、號稱「日本最帥高中生」的本田響矢、韓國男團TWS成員道勳（DOHOON）、申惟（SHINYU）以及泰星Santa、Perth（TANAPON SUKUMPANTANASAN）都被圈粉近期於社群上曬出新包，以TRIOMPHE雙肩後背包展現時尚穿搭造型。
後背包具備大容量以及實用特性的超高CP值，還能解放雙手，一直是男性最值得投資的包款之一。後背包的大容量，不論是日常上班擺放電腦、收納使用者的隨身物品，甚至工作後的運動健身時刻，抑或來一趟說走就走的旅行，皆能輕鬆派上用場。CELINE全新的男士後背包，採用傳統手工藝製成，以尊重皮革的自然特性，展現皮革獨特的一面。包身上CELINE經典的TRIOMPHE標識是皮革高頻壓印工藝的體現，搭配黑色柔軟小牛皮，沉穩中增添了一份低調的奢華感；標誌印花帆布材質則以全新技術升級，採用更柔軟的印花帆布進行製作，手感更為舒適。TRIOMPHE雙肩後背包兼具實用與摩登率性的日常包款，為整體造型的隨興鬆弛感完美加分。
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