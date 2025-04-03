快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最完美竹馬寬植！男神朴寶劍的私服搭後背包帥翻了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供

2025春夏，CELINE推出全新男士雙肩後背包，以深具品牌識別度的TRIOMPH標誌歷史美學碰撞現代極簡新風潮。TRIOMPHE標誌壓花牛皮革以及標誌印花二款面料材質的「高顏值」後背包，立刻風靡全球時尚型男：近日因Netflix熱播韓劇《苦盡柑來遇見你》再掀話題的CELINE品牌大使朴寶劍，私下偏好休閒穿搭，不論是搭配TEDDY棒球外套，或是素淨白T恤、牛仔褲搭配無袖V領羊毛背心，都會帶上TRIOMPHE雙肩後背包伴隨日常出行，堪稱完美男友穿搭範本。

台灣潛力新星彭千佑則以簡約穿搭解鎖清爽學院風造型，搭配TRIOMPHE雙肩後背包，洋溢著青春氛圍。除此之外，接演日版《我的ID是江南美人》、號稱「日本最帥高中生」的本田響矢、韓國男團TWS成員道勳（DOHOON）、申惟（SHINYU）以及泰星Santa、Perth（TANAPON SUKUMPANTANASAN）都被圈粉近期於社群上曬出新包，以TRIOMPHE雙肩後背包展現時尚穿搭造型。

後背包具備大容量以及實用特性的超高CP值，還能解放雙手，一直是男性最值得投資的包款之一。後背包的大容量，不論是日常上班擺放電腦、收納使用者的隨身物品，甚至工作後的運動健身時刻，抑或來一趟說走就走的旅行，皆能輕鬆派上用場。CELINE全新的男士後背包，採用傳統手工藝製成，以尊重皮革的自然特性，展現皮革獨特的一面。包身上CELINE經典的TRIOMPHE標識是皮革高頻壓印工藝的體現，搭配黑色柔軟小牛皮，沉穩中增添了一份低調的奢華感；標誌印花帆布材質則以全新技術升級，採用更柔軟的印花帆布進行製作，手感更為舒適。TRIOMPHE雙肩後背包兼具實用與摩登率性的日常包款，為整體造型的隨興鬆弛感完美加分。

泰星PERTH（TANAPON SUKUMPANTANASAN）演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
泰星PERTH（TANAPON SUKUMPANTANASAN）演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
「日本最帥高中生」本田響矢演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
「日本最帥高中生」本田響矢演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花及牛皮革背包的銀色飾面插扣開關細節。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花及牛皮革背包的銀色飾面插扣開關細節。圖／CELINE提供
泰星SANTA（PONGSAPAKU DOMPOCH）演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
泰星SANTA（PONGSAPAKU DOMPOCH）演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭
台灣男星彭千佑以學院風穿搭
CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包，11萬元。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員申惟演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員申惟演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包的銀色飾面插扣開關細節。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包的銀色飾面插扣開關細節。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花及牛皮革背包，90,000元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花及牛皮革背包，90,000元。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員道勳演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員道勳演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使朴寶劍演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
台灣男星彭千佑以學院風穿搭演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE壓花牛皮革背包，11萬元。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員申惟演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員申惟演繹CELINE最新男士後背包。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花及牛皮革背包，90,000元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花及牛皮革背包，90,000元。圖／CELINE提供

CELINE 標誌 穿搭

延伸閱讀

哭到要斷氣！「苦盡柑來」結局重擊太催淚　IU狂哭70次

《苦盡柑來》拍戲幕後IU種草、朴寶劍植梨！傳全劇投入600億韓元製作打造，導演親口回應了！

機場秀時尚！秀智優雅拎CELINE 韓韶禧雪白大長腿搭DIOR

有種深愛是放手！IU被傷透淚崩分手「我愛你，也愛自己和父母」　《苦盡柑來》心碎金句喚醒戀愛腦

相關新聞

蛋皮取代麵粉、雞胸肉換五花肉 長輩吃潤餅改這樣防嗆咳

清明節到來，許多人都會品嘗應景食物「潤餅」，考量高齡長輩咀嚼吞嚥困難，進食不易消化，高雄市立小港醫院建議民眾在家為長輩客...

史上最完美竹馬寬植！男神朴寶劍的私服搭後背包帥翻了

2025春夏，CELINE推出全新男士雙肩後背包，以深具品牌識別度的TRIOMPH標誌歷史美學碰撞現代極簡新風潮。TRI...

兒童清明連假搶客 六福村今早大排長龍...未滿18歲可免費玩

兒童節連假到來，今天起有長達4天連續假期，六福村今天一早湧入人潮，許多人排隊等著入園，這次六福村在連假推出「未滿18歲」...

限時2天！全聯、大潤發「事事購物節」滿額最高11%回饋

全聯「事事購物節」4月3日至4日限時登場，搭上清明與兒童節連假，線上線下同步祭出超值優惠，實體門市使用全支付單筆滿1,0...

WWG表展25／泰格豪雅TAG Heuer迎向榮光的高速狂飆

對TAG Heuer而言，2025是個重要年份，不僅是因為與F1一級方程式賽車合作、成為大會官方時計，今年品牌並推出紀念...

WWG表展25／Van Cleef & Arpels巴黎天空下的小情歌

綜觀全數當代法式高級珠寶品牌，「詩意」向來都是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的風格DNA，2025年品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。