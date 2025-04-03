兒童清明連假搶客 六福村今早大排長龍...未滿18歲可免費玩

兒童節連假到來，今天起有長達4天連續假期，六福村今天一早湧入人潮，許多人排隊等著入園，這次六福村在連假推出「未滿18歲」免費入場，搶攻兒童、青少年等親子票，吸引許多家長帶著孩子一起前來遊玩，六福村也預估今天天氣好，且祭出相關優惠活動，預計入園人數將破萬。

六福村指出，今天是兒童清明連假首日，六福村推出18歲以下免費入園，早上8點起就開始湧入大量遊客排隊人潮盛況，從購買口開始排隊，一路排到停車場，大排長龍，預估今天入園的人數破萬。