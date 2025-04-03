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限時2天！全聯、大潤發「事事購物節」滿額最高11%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯事事購物節4月3、4日快閃回歸，全支付滿額最高回饋11%。圖／全聯福利中心提供
全聯事事購物節4月3、4日快閃回歸，全支付滿額最高回饋11%。圖／全聯福利中心提供

全聯「事事購物節」4月3日至4日限時登場，搭上清明與兒童節連假，線上線下同步祭出超值優惠，實體門市使用全支付單筆滿1,000元送800點限時福利點，PX Pay指定信用卡滿1,300元再加650點，等於最高11%回饋。

大潤發實體門市同慶，單筆消費每滿2,000元送160元等值回饋，使用全支付筆筆3%回饋無上限，指定家電最高加送5,000元電器折價券。

線上購物優惠齊發，更延長至4月6日，「小時達」「分批取」服務滿1,000元送1,000限時福利點，阪急麵包等商品加碼8%回饋，最高享18%。「全電商」單筆滿1,500元折100元、滿12,000元折1,200元，使用全支付/PX Pay滿1,500元再送1,000福利點。

3C控可趁11%高回饋入手iPhone 16系列、iPad系列、AirPods系列、Samsung Galaxy S25等新品。家電優惠則包含三星55吋4K HDR電視19,900元，雲米蒸氣烘烤爐4,999元，飛利浦破壁機2,688元，再加碼贈2,000福利點，KINYO電動按摩摺疊足浴機特價1,980元，每款都限量500台。

迎接兒童節全聯也祭出玩具大賞，5月1日前只要50福利點就能超值加價預購，享最低2折優惠，包含Joseph Joseph扮家家酒組、Teamson掃地清潔組、Toyroyal便利店組等，還有潘尼兔安撫玩偶、蠟筆小新騎乘玩具等超值優惠。

生鮮商品「百元有找」，4月3日至4日紐西蘭超甜TARZI蘋果單袋99元，美國甜橙一顆15元，豬五花肉條每100公克40元，國產雞肉滿169元再折10元。熟食如金華干貝燉雞239元、鹿茸烏骨雞249元，任兩件再折40元。甜點方面，紅豆銅鑼燒、楓糖奶油銅鑼燒72元，蜂蜜蛋糕59元。

「小時達」4月2日至6日每日11:00限量推出1元起生鮮爆殺價，如高麗菜、青花菜、雞腿排、鮮凍大白蝦等。4月30日前新註冊全支付會員，在小時達滿688元即贈12%全點，新客單筆滿399元享7折，最高折120元。

箱購商品可優先在「全電商」購買，4月3日至4日單筆滿6,000元折500元，全支付購買箱購或預購商品滿1,000元送800限時福利點，4月6日前滿1,500元送1,000福利點，省時又省力。

大潤發家電優惠至5月15日，購買Panasonic指定款變頻冷氣組合加送5,000元電器折價券，加上政府補助最高再省5,000元。TECO變頻冷氣加送4,000元折價券，LG UV抑菌除濕機17,900元，日立17公升變頻除濕機18,531元，Panasonic 16公斤洗脫滾筒洗衣機28,790元。

「事事購物節」從日用品、3C家電、生鮮食品到兒童節玩具應有盡有，搭配全支付或PX Pay結帳，優惠再加碼，快把握機會入手。

熱門箱購商品爆殺，飲料、咖啡限時2天到全聯整箱買最划算。圖／全聯福利中心提供
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兒童節 生鮮

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