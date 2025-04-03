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WWG表展25／泰格豪雅TAG Heuer迎向榮光的高速狂飆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶F1®限量版，522萬元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶F1®限量版，522萬元。圖／泰格豪雅提供

對TAG Heuer而言，2025是個重要年份，不僅是因為與F1一級方程式賽車合作、成為大會官方時計，今年品牌並推出紀念的Formula 1 Solargraph腕表、紀念品牌第四代傳人Jack Heuer的Carrera計時碼表，更有前衛的Monaco計時碼表F1特別版，展現與賽車與計時、少有人及的前衛風格。

2025年的日內瓦鐘表與奇蹟現場，泰格豪雅（TAG Heuer）特別1988年由「車神」Ayston Senna駕駛並奪冠的McLaren MP4/4賽車，以及F1「四冠王」Max Verstappen所駕駛的Oracle Red Bull Racing賽車並列於現場，或展現了兩代車王的跨時空較勁。

今年新品首先聚焦在建立近代賽車表款經典的Carrera系列，發表了新款41毫米的Carrera Day-Date腕表，3D立體面盤中包含大量打磨修飾細節，同時較窄的表圈則提升了閱讀的辨識度；全新Carrera表帶並設計成可針對每一節表帶進行微調，並可自行DIY拆解，動力來源則使用全新TAG Heuer自產的TH 3102機芯，並具80小時動力儲存與五年保固，較前一代Caliber 5機芯的38小時動力儲存與兩年保固、全面升級。表款並有三針或GMT功能，共有黑、漸層紅、藍色、黑色蛋白石，金色時標、湖水綠色等面盤，合計六種款式。

第二款新品則復刻了一只1986年的Formula表款，正因為2025年TAG Heuer正式「重返」F1賽道，成為F1官方計時。全新Formula 1 Solargraph腕表具38毫米，除致敬F1的懷舊魅力也加入了新材質，像是橡膠表帶具有立體的TAG Heuer Logo，凹凸顯面的表圈與當時並無二致；材質上使用了TAG Huer全新研發材質：耐用、輕盈，而且有大量變化色彩。相較於第一代得面盤印刷細節，新款的時標都是立體鑲貼，因此辨識度更佳，同時表殼的弧度、表耳的角度都加之調整。新品並使用全新機芯TH50-00太陽能機芯，滿電時可持續使用10個月，並具備五年保固，共有9種色彩配置。

最為話題的表款則屬一只Monaco雙追針計時腕錶F1®限量版。整體設計以賽車、賽道為靈感；白色的陶瓷表殼費時130小時加工並搭配藍寶石水晶玻璃，有別於傳統使用機械切削，本次表款則是以手工操作工具進行打磨；表冠側邊盾牌Logo使用了紅、綠雙色，半透紅色與白色的開放式面盤，更讓整體呈現猶如賽道的熱情。方形面盤裡、計時碼表的Sub-dial黑色模仿F1賽道上的瀝青，同時ㄇ字凹槽則還原了賽車起跑線的格線，蓄勢待發。

Monaco追針計時碼表F1限定版以364個零件的TH81-00機芯為動力，並經長達兩周的手工打磨修飾；尤其橋板上的方格、更像是賽事中點的黑白方格旗，在轉動之餘、鼓勵著車手與其配戴者，以F1的高速狂飆精神，向勝利、榮光與桂冠，高速急駛。

TAG Heuer發表了合計9款的Formula 1 Solargraph腕表，部分為常規生產、部分為限量發行，色彩歡快明亮，重現了Solargraph的懷舊並加入當代元素。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer發表了合計9款的Formula 1 Solargraph腕表，部分為常規生產、部分為限量發行，色彩歡快明亮，重現了Solargraph的懷舊並加入當代元素。圖／泰格豪雅提供
開放式面盤的TAG Heuer Monaco，展現了五十年以上對賽車恆久不息的熱愛，以及當代的科技感。圖／泰格豪雅提供
開放式面盤的TAG Heuer Monaco，展現了五十年以上對賽車恆久不息的熱愛，以及當代的科技感。圖／泰格豪雅提供
2025年泰格豪雅TAG Heuer的新款Carrera Day-Date腕表，共有三針或GMT功能，以及黑、漸層紅、藍色、黑色蛋白石，金色時標、湖水綠色等面盤，合計六種款式。
2025年泰格豪雅TAG Heuer的新款Carrera Day-Date腕表，共有三針或GMT功能，以及黑、漸層紅、藍色、黑色蛋白石，金色時標、湖水綠色等面盤，合計六種款式。
TAG Heuer Carrera計時碼表湖水綠七珠鍊帶款，22萬7,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Carrera計時碼表湖水綠七珠鍊帶款，22萬7,000元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表白綠鍊帶款，62,300元。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表白綠鍊帶款，62,300元。圖／泰格豪雅提供
2025年泰格豪雅在日內瓦鐘表與奇蹟表展現場除了將F1模擬器搬到現場，開闊地入口處並停放兩台F1賽車，意外展現了兩代車王的跨時空較勁，更有全新口號：Design to Win，強調「逆勢而上、勝勢由我」。圖／泰格豪雅提供
2025年泰格豪雅在日內瓦鐘表與奇蹟表展現場除了將F1模擬器搬到現場，開闊地入口處並停放兩台F1賽車，意外展現了兩代車王的跨時空較勁，更有全新口號：Design to Win，強調「逆勢而上、勝勢由我」。圖／泰格豪雅提供

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