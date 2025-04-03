證件有「6、5、4」天使紅蝦吃到飽！姓名有這3字也適用

迎接4月連假，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出證件對對碰活動，凡指定證件內含「6、5、4」任兩碼，或是姓名內含「馬、辣、慶」任一字，就有機會獲得天使紅蝦吃到飽、XXL大蛤吃到飽等不同升級方案。

即日起身份證、健保卡、護照對中「6、5、4」任兩碼（可重複），或姓名中有「馬、辣、慶」任一字（限同字），提前一日預約並主動告知參加「證件對對碰」活動，至馬辣集團旗下餐廳用餐，符合各品牌條件者，就有可享各品牌不同的餐點升級方案。

此外，即日起至4月30日，「問鼎．皇上吉祥麻辣養生鍋_高雄義享店」獨家推出「688快閃吃到飽」週年慶慶祝活動，平日午餐688起，即可無限享用美國頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬、新鮮大蛤、鮮甜草蝦上等生鮮食材，還有近50品時蔬鍋料、十三香滷味、16款哈根達斯通通吃到飽。（晚餐與假日加價100元起）

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」

【新馬辣經典麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：含二成人以上消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：含二成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)。

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：含二成人以上，每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。

【熊一燒肉】：含二成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

【夯下去和牛燒肉放題】：含二成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

【燒肉Cha Cha】：含二成人以上，每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。