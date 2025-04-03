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有行旅／漫步美西 探訪冰、火交織

聯合報／ 本報訊

美國華盛頓州，雨水孕育出壯麗的自然奇觀，奧林匹克與雷尼爾山兩座國家公園各自擁有極致風貌，一邊是潮汐、雨林與白雪共存的奇景，另一邊則是冰川與火山交織的磅礴氣勢。有行旅特別規劃深度慢遊，安排旅人入住兩大國家公園內，各二連泊於Lake Quinault Lodge與 Paradise Inn。旅程從西雅圖啟程，感受這座人文城市的迷人氛圍，接著造訪奧林匹克國家公園，在熱帶雨林、小溪瀑布與壯麗海岸線間漫步。隨後前往雷尼爾山國家公園，欣賞冰川美景。同時探訪德國村 Leavenworth，漫遊暮光之城 Forks。

有行旅「諸神的冰與火殿堂 西雅圖雙國家公園之旅」十一天八夜旅程，二○二五年六月十四日至六月廿三日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3QYnrKc

冰川 國家公園 西雅圖

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