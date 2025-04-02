「不二老罈子酸菜魚」進軍台灣市場 目標全台展店20家

在美國擁有六家門店的「不二老罈子酸菜魚」搶進台灣市場，董事長劉小萌2日宣布，將積極布局台灣餐飲市場，要以「最強酸菜魚之名挑戰叼民」，本月將在台北開設兩家分店，6月也將進軍台中市場，台中首店鎖定崇德路商圈，未來全台展店目標上看20家。

另外，「不二老罈子酸菜魚」4月7日至30日，將快閃進駐台中市政南一路的「阿秋大肥鵝海鮮樓」。這次快閃活動不僅帶來經典的老罈酸菜與魚片，更讓台中的食客們近距離感受來自「不二老罈子酸菜魚」的獨特美味。

「不二老罈子酸菜魚」成立於2019年，起源於四川，發展於美國，目前在美國華盛頓州、德州、新澤西州、華盛頓特區和紐約皇后區已開設六家門市，近期將於德州再展第七家門店。

劉小萌表示，他本身喜歡以徒步方式觀察各地餐飲生態，結果發現台灣人愛吃酸菜魚，而且這股趨勢還在發展中，因此去年申請來台投資，4月10日台北南京店正式開幕，台北第二家大巨蛋店也預計本月份營運。

據了解，為了進軍台中市場，劉小萌分別用了一周時間，在午餐、晚餐時段，徒步觀察公益路與崇德路兩個熱門餐飲商圈。後來發現，公益路雖然號稱是台中餐飲一級戰區，但是周一到周五的午餐，卻少見餐廳排隊現象，用餐人口不如預期。

反觀崇德路卻是向上發展，尤其是捷運崇德文心站往進化路方向，人潮多更具潛力，因此台中首店選在崇德路商圈。此外，劉小萌也看好今年底「漢神洲際購物中心」開幕後，台中商圈將出現新的變化。

台北復興北路的「不二老罈子酸菜魚第七號-南京店」，本月10日將結束試營運正式開幕；4月7日至30日則是快閃進駐台中「阿秋大肥鵝海鮮樓」，端出招牌菜「老罈子酸菜魚」、「藤椒麻香魚」及「小酥肉」、「爽口雞胗」等經典川味小吃，還有口感Q彈柔軟、奶香濃郁的「糯唧唧鮮奶麻糬」飯後甜點。

阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，活動第一周（4月7日至11日），每日前20組客人來店消費任意金額，可享1元加點任意口味酸菜魚一份；凡消費酸菜魚並現場拍照、打卡、分享，可享每桌抽獎一次，獎品包含手作甜品、特色川味小吃等，最大獎免單。

廖豐民透露，未來也計畫與「不二老罈子酸菜魚」合作，共同推動在台灣市場的展店布局。