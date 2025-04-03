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有行旅／乘探險列車 訪馬丘比丘

聯合報／ 本報訊

秘魯的壯麗高地與神祕遺跡令人嚮往，卻因崎嶇地形與高海拔挑戰，使許多旅人卻步。有行旅精心策畫，安排LVMH精品集團旗下「貝爾蒙安地斯探險家列車」與「海勒姆賓厄姆號列車」，以世界級奢華火車穿越壯闊的安地斯山脈，舒適適應海拔變化，直抵印加文明最璀璨的瑰寶——馬丘比丘，探訪這座聯合國教科文組織（UNESCO）文化與自然雙重遺產。

旅程更精選LVMH所屬的貝爾蒙集團旗下3大頂級酒店，優雅入住秘魯首都利馬、印加聖谷及世遺之城庫斯科，細品殖民建築之美與當地文化韻味。從安地斯山脈的壯闊到印加文明的深邃，這場傳奇之旅，將成為旅人生命中永不褪色的記憶。

有行旅「秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車」14天13夜旅程，8月14日至8月27日。只剩2席，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/4ceKqdJ

秘魯

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