快來試手氣！買法國啤酒發票滿189元 就抽法國雙人機票

來自法國的知名啤酒品牌「可倫堡（Kronenbourg ）1664」，以擁有「啤酒花中的魚子醬」美譽的Strisselspalt啤酒花釀製，廣受啤酒愛好者推崇。春天來臨之際，「可倫堡1664」即日起至4月30日，特別推出「Bonjour！玩味法式浪漫」活動，活動期間凡於指定超商、量販及超市購買「可倫堡1664」全系列商品，不但享限時優惠價，更可憑單筆消費滿189元的發票參加抽獎，有機會獲得法國雙人來回機票。

「可倫堡1664」來自西元1664年創立於法國阿爾薩斯地區的可倫堡啤酒廠，採用當地特有、珍貴稀有的Strisselspalt啤酒花與當地純淨泉水釀製，細緻啤酒花芬芳、標誌性優雅藍色瓶身，逾350年來享譽全球。長銷商品「可倫堡1664」白啤酒由小麥釀造，以丁香、柑橘調味，熟成後不過濾裝瓶，因酒身略帶混濁感，所以稱做白啤酒，為台灣白啤酒銷售之冠。

為回饋消費者高度好評與熱烈迴響，過去曾限量推出、即搶購一空的可倫堡1664桃紅啤酒，正式宣布即日起於指定超商、量販及超市上市。不同於白啤酒清新的柑橘香調，桃紅啤酒以明亮的粉紅色澤吸引目光，帶出濃郁的紅莓果香與清新白桃氣息，入口後感受熱帶水果般的活力與微妙辛香料餘韻，細緻氣泡交織多重口感層次，盡顯可倫堡1664獨有的法式俏皮與優雅。

活動期間購買可倫堡1664全品項商品憑單筆發票折扣滿189元，編寫簡訊「KR+發票後八碼」傳送到83811，傳送成功即可參加週週抽「1664法式雙耳瓷盤」，加碼再抽「法國雙人來回機票」。每支手機門號不限制參加次數，每張發票為一個抽獎資格，限登錄乙次且僅有乙次中獎機會及兌獎資格。未中獎之發票可繼續參加抽獎，直至最後一次抽獎為止，重複登錄無效。詳情見：https://g.83811.tw/LPZ9

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康