經典「天鵝湖」 匈牙利國家歌劇院 晚上台北完美呈現

齊名世界頂尖劇院「匈牙利國家歌劇院」旗下芭蕾舞團《天鵝湖》，今日（4/2）於台北國家戲劇院盛大開演，今明兩日接連演出三場後，緊接著前往高雄衛武營國家藝術文化中心演出。匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團《天鵝湖》目前台北場已完售、高雄場票券所剩無幾，觀眾趕緊把握機會一睹國家級陣容演出！

「匈牙利國家歌劇院」此次攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》，分別於台北國家戲劇院及高雄衛武營歌劇院登場，此次巡演將比照歐洲規模，動員超過百人製作團隊，並挑戰一週同時於北高兩地演出兩部作品，為台灣觀眾獻上歌劇與芭蕾藝術的最高水準。

《天鵝湖》是古典芭蕾中的經典之作。匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的《天鵝湖》，編舞上除保留原作經典芭蕾絕技名場，亦將匈牙利的民俗舞蹈融入其中，增加更多精彩、新穎元素，並以氣勢恢宏的布景與服裝。