聽新聞
0:00 / 0:00
限時5天快囤貨！萊爾富推「哈根達斯指定雪糕」買4送4
春暖花開的時節，萊爾富用哈根達斯冰品來迎接春季，自4月11日至4月15日限時5天推出「哈根達斯指定雪糕享買4送4」的超值優惠，共有7款雪糕可選擇，平均單支65元有找（單支原價129元），數量有限，售完為止。優惠品項包含新品哈根達斯蜜桃覆盆子脆皮雪糕、哈根達斯芒果百香果脆皮雪糕，還有5款熱銷口味，包括哈根達斯草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕。於活動期間刷聯邦信用卡、金融卡或使用HiPay綁定聯邦信用卡，還可以再享5%現折優惠，可下載Hi-Life VIP APP查詢門市據點。
4月新推出的哈根達斯芒果百香果脆皮雪糕（單件售價129元），酸甜的百香果雪酪及甜蜜奔放的芒果冰淇淋，外層淋上白巧克力脆皮，撒上真實芒果果粒，帶來全新的酷爽感；另一款新品哈根達斯蜜桃覆盆子脆皮雪糕（單件售價129元），酸甜的覆盆子雪酪搭配清爽的蜜桃冰淇淋，外層再裹上覆盆子果粒白巧克力脆皮，果香交織。
另外，為迎接母親節，萊爾富即日起至5月7日熱銷蛋糕預購開跑，包含全台口碑人氣6大蛋糕甜點品牌包含亞尼克、狸小路、法布甜、起士公爵、奧瑪烘焙多款熱銷蛋糕與犁茶品記、黑丸等特色甜點，刷聯邦銀行信用卡還可以現折5%（現折金額以元為單位，元以下尾數一律進位）。
●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言