黑白風格超帥！丁海寅成為Dolce&Gabbana全球品牌大使

丁海寅近來除了在GD的節目《Good Day》中屢次展現獨特的個人魅力與好歌喉，更成為時尚圈的新寵兒。Dolce&Gabbana官宣丁海寅成為最新全球代言人，最新發布的時尚大片以黑白色調凸顯時髦氛圍，丁海寅更以深V西裝外套展露壯碩胸肌，搭配放電眼神，酷帥度爆表！

今年1月在米蘭舉行的Dolce&Gabbana男士時裝秀，丁海寅首次亮相的時尚造型與魅力，深深吸引住現場的觀眾，也促成了本次合作的開端。

在慶祝代言任命的視覺作品中，丁海寅展演了「Dolce&Gabbana 2025春夏系列」新裝，體現品牌標誌性美學所定義的優雅與精湛工藝。